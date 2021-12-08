Диявольське тістечко – саме так назвали його автори блогу Fat Killers, відмінна альтернатива магазинному солодкому. Ви з легкістю можете приготувати його вдома, що головне – не зашкодите своїй фігурі.

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Тістечко низькокалорійне, а ягоди для начинки можете обрати згідно з тим, що доступно в сезон: хурма, полуниця, груша чи яблука. Можна додавати також морожену вишню чи малину.

Зверніть увагу! Для того, щоб полуницю не зіпсувати, потрібно тримати її не за хвостик, а наколоти на зубочистку. Готову полуничку викладати на пергамент, а не одразу на крем.

Рецепт корисних тістечок з ягодами

Час: 85 хвилин

85 хвилин Порції: 2

Інгредієнти для бісквіта:

– 2 сирих яйця;

– 30 грамів рисового борошна;

– 30 грамів пшеничного борошна;

– 10 грамів какао;

– 60 мілілітрів кефіру;

– 5 грамів ванільного цукру;

– підсолоджувач.

Для крему:

– 120 грамів домашнього сиру;

– 40 мілілітрів кокосового молока або молочних вершків;

– 10 грамів кукурудзяного крохмалю;

– 5 грамів ванільного цукру;

– лимонний сік;

– підсолоджувач.

Декор:

– 100 грамів ягід (полуниця, вишня, малина);

– 1 плитка чорного шоколаду.

Приготування:

Для тіста збийте жовтки з підсолоджувачем та ванільним цукром.

В окремому посуді збийте яєчні білки з дрібкою солі.

До жовтків введіть кефір та розпушувач – перемішайте.

Всипте какао, просіяне через сито борошно та обережно введіть білкову масу.

Змастіть форму для випікання кокосовою олією або вершковим маслом.

Вилийте тісто та відправте все випікатися в розігріту до 200 градусів духовку на 40 – 50 хвилин.

Охолодіть корж та виріжте з нього за допомогою склянки парну кількість кружечок.



Диявольське тістечко з ягодами / Фото Fat Killers

Для крему змішайте всі інгредієнти до однорідної консистенції.

Полуницю ретельно помийте та просушіть на шарі паперового рушника.

Розтопіть шоколад на паровій бані та по черзі занурюйте в нього ягоди так, щоб вони повністю покрилися.

Викладіть на шоколадний коржик крем, полуницю та накрийте іншим коржиком.

Сформуйте так всі тістечка та подавайте до столу. Смачного!

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