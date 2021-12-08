Диявольське тістечко – саме так назвали його автори блогу Fat Killers, відмінна альтернатива магазинному солодкому. Ви з легкістю можете приготувати його вдома, що головне – не зашкодите своїй фігурі.
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Тістечко низькокалорійне, а ягоди для начинки можете обрати згідно з тим, що доступно в сезон: хурма, полуниця, груша чи яблука. Можна додавати також морожену вишню чи малину.
Рецепт корисних тістечок з ягодами
- Час: 85 хвилин
- Порції: 2
Приготування:
- Для тіста збийте жовтки з підсолоджувачем та ванільним цукром.
- В окремому посуді збийте яєчні білки з дрібкою солі.
- До жовтків введіть кефір та розпушувач – перемішайте.
- Всипте какао, просіяне через сито борошно та обережно введіть білкову масу.
- Змастіть форму для випікання кокосовою олією або вершковим маслом.
- Вилийте тісто та відправте все випікатися в розігріту до 200 градусів духовку на 40 – 50 хвилин.
- Охолодіть корж та виріжте з нього за допомогою склянки парну кількість кружечок.
Диявольське тістечко з ягодами / Фото Fat Killers
- Для крему змішайте всі інгредієнти до однорідної консистенції.
- Полуницю ретельно помийте та просушіть на шарі паперового рушника.
- Розтопіть шоколад на паровій бані та по черзі занурюйте в нього ягоди так, щоб вони повністю покрилися.
- Викладіть на шоколадний коржик крем, полуницю та накрийте іншим коржиком.
- Сформуйте так всі тістечка та подавайте до столу. Смачного!
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