Сладости для похудения: рецепт дьявольского пирожного с ягодами

Чтобы не сорваться на магазинные сладости, советуем вам приготовить их собственноручно, но исключительно из полезных ингредиентов. Скорей к рецепту!

Дьявольское пирожное – именно так назвали его авторы блога Fat Killers, отличная альтернатива магазинному сладкому. Вы с легкостью можете приготовить его дома, что главное – не повредите своей фигуре.

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Пирожное низкокалорийное, а ягоды для начинки можете выбрать согласно тому, что доступно в сезон: хурма, клубника, груша или яблоки. Можно добавлять также мороженую вишню или малину.

Рецепт полезных пирожных с ягодами

Время: 85 минут

85 минут Порции: 2

Для того, чтобы клубнику не испортить, нужно держать ее не за хвостик, а наколоть на зубочистку. Готовую клубничку выкладывать на пергамент, а не сразу на крем.– 2 сырых яйца;– 30 граммов рисовой муки;– 30 граммов пшеничной муки;– 10 граммов какао;– 60 миллилитров кефира;– 5 граммов ванильного сахара;– подсластитель.– 120 граммов домашнего творога;– 40 миллилитров кокосового молока или молочных сливок;– 10 граммов кукурузного крахмала;– 5 граммов ванильного сахара;– лимонный сок;– подсластитель.– 100 граммов ягод (клубника, вишня, малина);– 1 плитка черного шоколада.

Приготовление:

Для теста взбейте желтки с подсластителем и ванильным сахаром. В отдельной посуде взбейте яичные белки со щепоткой соли. В желтки введите кефир и разрыхлитель – перемешайте. Всыпьте какао, просеянную через сито муку и осторожно введите белковую массу. Смажьте форму для выпекания кокосовым маслом или сливочным маслом. Вылейте тесто и отправьте все выпекаться в разогретую до 200 градусов духовку на 40 – 50 минут. Остудите корж и вырежьте из него с помощью стакана четное количество кружочков.



Дьявольское пирожное с ягодами / Фото Fat Killers

Для крема смешайте все ингредиенты до однородной консистенции. Клубнику тщательно помойте и просушите на слое бумажного полотенца. Растопите шоколад на паровой бане и поочередно окунайте в него ягоды так, чтобы они полностью покрылись. Выложите на шоколадную лепешку крем, клубнику и накройте другой лепешкой. Сформируйте так все пирожные и подавайте к столу. Приятного аппетита!

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