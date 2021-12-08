Сладости для похудения: рецепт дьявольского пирожного с ягодами

8 декабря 2021 , 17:04
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Источник:

инстаграм Fat Killers

Чтобы не сорваться на магазинные сладости, советуем вам приготовить их собственноручно, но исключительно из полезных ингредиентов. Скорей к рецепту!

Дьявольское пирожное  –  именно так назвали его авторы блога Fat Killers, отличная альтернатива магазинному сладкому. Вы с легкостью можете приготовить его дома, что главное – не повредите своей фигуре.

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Пирожное низкокалорийное, а ягоды для начинки можете выбрать согласно тому, что доступно в сезон: хурма, клубника, груша или яблоки. Можно добавлять также мороженую вишню или малину.

Обратите внимание! Для того, чтобы клубнику не испортить, нужно держать ее не за хвостик, а наколоть на зубочистку. Готовую клубничку выкладывать на пергамент, а не сразу на крем.

Рецепт полезных пирожных с ягодами

  • Время: 85 минут
  • Порции: 2
Ингредиенты для бисквита:
– 2 сырых яйца;
–  30 граммов рисовой муки;
– 30 граммов пшеничной муки;
–  10 граммов какао;
– 60 миллилитров кефира;
–  5 граммов ванильного сахара;
–  подсластитель.
Для крема:
–  120 граммов домашнего творога;
–  40 миллилитров кокосового молока или молочных сливок;
–  10 граммов кукурузного крахмала;
–  5 граммов ванильного сахара;
–  лимонный сок;
–  подсластитель.
Декор:
–  100 граммов ягод (клубника, вишня, малина);
–  1 плитка черного шоколада.

Приготовление:

  1. Для теста взбейте желтки с подсластителем и ванильным сахаром.

  2. В отдельной посуде взбейте яичные белки со щепоткой соли.

  3. В желтки введите кефир и разрыхлитель – перемешайте.

  4. Всыпьте какао, просеянную через сито муку и осторожно введите белковую массу.

  5. Смажьте форму для выпекания кокосовым маслом или сливочным маслом.

  6. Вылейте тесто и отправьте все выпекаться в разогретую до 200 градусов духовку на 40 – 50 минут.

  7. Остудите корж и вырежьте из него с помощью стакана четное количество кружочков.


Дьявольское пирожное с ягодами / Фото Fat Killers

  1. Для крема смешайте все ингредиенты до однородной консистенции.

  2. Клубнику тщательно помойте и просушите на слое бумажного полотенца.

  3. Растопите шоколад на паровой бане и поочередно окунайте в него ягоды так, чтобы они полностью покрылись.

  4. Выложите на шоколадную лепешку крем, клубнику и накройте другой лепешкой.

  5. Сформируйте так все пирожные и подавайте к столу. Приятного аппетита!

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Автор: Богданна Рибак