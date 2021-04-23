Нежная и очень вкусная пасха от Лизы Глинской станет вашей любимой! Запишите себе рецепт.

Лиза Глинская не перестает удивлять нас своими оригинальными рецептами выпечки и подготовила рецепт. Ароматная, пышная, сливочная пасха понравится всем. Читайте также Кулич краффин: рецепт вкусной и оригинальной пасхальной выпечки от Лизы Глинской Рецепт сливочной пасхи Ингредиенты для опары:

– 150 граммов муки;

– 170 миллилитров молока;

– 1 грамм свежих дрожжей. Ингредиенты для теста:

– 500 граммов муки;

– 320 граммов опары;

– 80 граммов сахара;

– 10 граммов соли;

– 40 граммов меда;

– 24 грамма дрожжей;

– 300 граммов яиц (холодных);

– 250 граммов сливочного масла 82%;

– 150 граммов изюма (или цукатов, орехов, клюквы). Ингредиенты для сиропа:

– 100 миллилитров воды;

– 100 граммов сахара;

– 30 миллилитров (на ваш вкус). Ингредиенты для глазури:

– 150 граммов белка;

– 300 граммов сахара. Порции: 5 Сливочная пасха Глинской / инстаграм Лизы Глинской В миске соедините теплое молоко, добавьте дрожжи, муку перемешайте лопаткой. Накройте пленкой, оставьте на 3-4 часа. Если вы используете сухие дрожжи, соедините их с мукой. В чашу комбайна выложите опару, добавьте холодные яйца, сахар, мед, дрожжи. Перемешайте в течение 30 секунд с помощью насадки "Крюк". Далее – добавьте муку, соль, сливочное масло, перемешайте в течение 15-20 минут. Переложите тесто в миску, накройте пленкой, уберите в теплое место на 1,5-2 часа. Опять замесите тесто, переложите в большую миску, оберните пищевой пленкой и отправьте на 10-12 часов в холодильник. Для приготовления сиропа для изюма в кастрюлю вылейте воду, добавьте сахар, ром или коньяк. Разогрейте до растворения сахара. Оставьте для охлаждения. Промойте изюм, просушите, добавьте в сироп, отправьте в холодильник на 10-12 часов. Лучше на ночь. Процедите изюм. Выложите тесто, добавьте изюм, разделите на три части, выложите в формы. Накройте пленкой, оставьте на 2-2,5 часа. Разогрейте духовку до температуры 170 градусов, выложите формы на противень, отправьте запекаться в течение 30-35 минут до готовности. Достаньте из духовки. Оставьте для охлаждения. Для приготовления глазури. В чашу комбайна вылейте белок, добавьте сахар, щепотку лимонной кислоты. Поставьте на паровую баню, до растворения сахара. Взбейте в комбайне до однородной консистенции. Снимите форму с куличей, смажьте глазурью, задекорируйте фисташками и малиной. Оставьте до полного высыхания глазури. Приятного аппетита!