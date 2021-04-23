Рецепт сливочного кулича на Пасху от кондитера Лизы Глинской
Нежная и очень вкусная пасха от Лизы Глинской станет вашей любимой! Запишите себе рецепт.
Источник:инстаграм Лизы Глинской
Лиза Глинская не перестает удивлять нас своими оригинальными рецептами выпечки и подготовила рецепт. Ароматная, пышная, сливочная пасха понравится всем.
Читайте также Кулич краффин: рецепт вкусной и оригинальной пасхальной выпечки от Лизы Глинской
Рецепт сливочной пасхи
Порции: 5
Сливочная пасха Глинской / инстаграм Лизы Глинской
- В миске соедините теплое молоко, добавьте дрожжи, муку перемешайте лопаткой.
- Накройте пленкой, оставьте на 3-4 часа. Если вы используете сухие дрожжи, соедините их с мукой.
- В чашу комбайна выложите опару, добавьте холодные яйца, сахар, мед, дрожжи. Перемешайте в течение 30 секунд с помощью насадки "Крюк". Далее – добавьте муку, соль, сливочное масло, перемешайте в течение 15-20 минут.
- Переложите тесто в миску, накройте пленкой, уберите в теплое место на 1,5-2 часа.
- Опять замесите тесто, переложите в большую миску, оберните пищевой пленкой и отправьте на 10-12 часов в холодильник.
- Для приготовления сиропа для изюма в кастрюлю вылейте воду, добавьте сахар, ром или коньяк. Разогрейте до растворения сахара. Оставьте для охлаждения.
- Промойте изюм, просушите, добавьте в сироп, отправьте в холодильник на 10-12 часов. Лучше на ночь. Процедите изюм.
- Выложите тесто, добавьте изюм, разделите на три части, выложите в формы. Накройте пленкой, оставьте на 2-2,5 часа.
- Разогрейте духовку до температуры 170 градусов, выложите формы на противень, отправьте запекаться в течение 30-35 минут до готовности.
- Достаньте из духовки. Оставьте для охлаждения.
- Для приготовления глазури. В чашу комбайна вылейте белок, добавьте сахар, щепотку лимонной кислоты. Поставьте на паровую баню, до растворения сахара. Взбейте в комбайне до однородной консистенции.
- Снимите форму с куличей, смажьте глазурью, задекорируйте фисташками и малиной. Оставьте до полного высыхания глазури. Приятного аппетита!
Поделиться новостью