Кулич краффин: рецепт вкусной и оригинальной пасхальной выпечки от Лизы Глинской
Если вы хотите попробовать испечь на Пасху оригинальный и вкусный кулич – краффин то, что вам нужно!
Источник:Глинская Лиза
Украинский кондитер Лиза Глинская поделилась с читателями рецептом необычного, оригинального кулича на Пасху – краффин. Рыхлая, ароматная и немного непривычная по процессу приготовления пасха, которая понравится всем, особенно гурманам.
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Лиза Глинская подготовила виды начинки для краффинов: орехи, мак, изюм и шоколад. Вам остается только выбрать, какой вкус будет вам нравится и начинайте готовить!
Рецепт кулича краффин
- Молоко комнатной температуры соедините с сахаром и дрожжами. Перемешайте смесь руками и добавьте просеянную муку.
- Перемешайте опару до однородной консистенции, накройте слоем пищевой пленки и оставьте в теплом месте без сквозняков подрастать на несколько часов.
- В большой миске соедините яйца с солью и сахаром – перемешайте. Добавьте опару к яичной массе.
- Тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков.
- Добавьте к яйцам муку и соедините с мягким сливочным маслом.
- Замесите однородное тесто, накройте его слоем пищевой пленки и положите в теплое место на час.
- Разделите тесто на шесть равных частей, сформируйте шарики и накройте их пищевой пленкой.
- Для приготовления сиропа смешайте горячую воду и сахар в кастрюле. Перемешивайте сироп до полного растворения сахара.
- Предварительно промойте изюм водой.
- Немного охлажденный сироп соедините с изюмом и оставьте на несколько часов.
- Процедите изюм.
Как сформировать краффин
- Раскатайте тесто прямоугольником, размером 30 на 40 см, толщиной примерно 3 мм.
- Смажьте поверхность теста сливочным маслом, выложите изюм (жареные орехи, мак или шоколад).
- Закрутите тесто с начинкой в рулет, отступите от края теста на 3 см и разрежьте его посередине. Закрутите краффин в форме для паски.
- Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте краффины 30-35 минут до готовности. Приятного аппетита!
Рецепт кулича краффин от кондитера Лизы Глинской – видео:
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