Если вы хотите попробовать испечь на Пасху оригинальный и вкусный кулич – краффин то, что вам нужно!

Украинский кондитер Лиза Глинская поделилась с читателями рецептом необычного, оригинального кулича на Пасху – краффин. Рыхлая, ароматная и немного непривычная по процессу приготовления пасха, которая понравится всем, особенно гурманам.

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Лиза Глинская подготовила виды начинки для краффинов: орехи, мак, изюм и шоколад. Вам остается только выбрать, какой вкус будет вам нравится и начинайте готовить!

Рецепт кулича краффин

Ингредиенты для опары:

– 15 г свежих дрожжей;

– 300 мл молока

– 150 г муки;

– 20 г сахара.

Молоко комнатной температуры соедините с сахаром и дрожжами. Перемешайте смесь руками и добавьте просеянную муку. Перемешайте опару до однородной консистенции, накройте слоем пищевой пленки и оставьте в теплом месте без сквозняков подрастать на несколько часов.

Ингредиенты для краффина:

– 500 г муки;

– 100 г сахара;

– 200 г сливочного масла;

– щепотка соли;

– 100 г яйца;

– 200 г изюма (мак, шоколад или грецкие орехи на ваш вкус).

В большой миске соедините яйца с солью и сахаром – перемешайте. Добавьте опару к яичной массе. Тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков. Добавьте к яйцам муку и соедините с мягким сливочным маслом. Замесите однородное тесто, накройте его слоем пищевой пленки и положите в теплое место на час. Разделите тесто на шесть равных частей, сформируйте шарики и накройте их пищевой пленкой.

Ингредиенты для сиропа:

– 100 мл воды;

– 100 г сахара.

Для приготовления сиропа смешайте горячую воду и сахар в кастрюле. Перемешивайте сироп до полного растворения сахара. Предварительно промойте изюм водой. Немного охлажденный сироп соедините с изюмом и оставьте на несколько часов. Процедите изюм.

Как сформировать краффин

Раскатайте тесто прямоугольником, размером 30 на 40 см, толщиной примерно 3 мм. Смажьте поверхность теста сливочным маслом, выложите изюм (жареные орехи, мак или шоколад). Закрутите тесто с начинкой в ​​рулет, отступите от края теста на 3 см и разрежьте его посередине. Закрутите краффин в форме для паски. Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте краффины 30-35 минут до готовности. Приятного аппетита!

Рецепт кулича краффин от кондитера Лизы Глинской – видео: