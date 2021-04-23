Ніжна та надзвичайно смачна паска від Лізи Глінської стане вашою улюбленою! Запишіть собі рецепт.

Ліза Глінська не перестає дивувати нас своїми оригінальними рецептами випічки та підготувала смачний рецепт. Ароматна, пишна, вершкова паска сподобається усім. Читайте також Паска краффін: рецепт смачної та оригінальної пасхальної випічки від Лізи Глінської Рецепт вершкової паски Інгредієнти для опари:

– 150 грамів борошна;

– 170 мілілітрів молока;

– 1 грам свіжих дріжджів. Інгредієнти для тіста:

– 500 грамів борошна;

– 320 грамів опари;

– 80 грамів цукру;

– 10 грамів солі;

– 40 грамів меду;

– 24 грами дріжджів;

– 300 грамів яєць (холодних);

– 250 грамів вершкового масла 82%;

– 150 грамів родзинок (або цукатів, горіхів, журавлини). Інгредієнти для сиропу:

– 100 мілілітрів води;

– 100 грамів цукру;

– 30 мілілітрів (на ваш смак). Інгредієнти для глазурі:

– 150 грамів білка;

– 300 грамів цукру. Порції: 5 Вершкова паска Лізи Глінської /інстаграм Лізи Глінської У мисці з'єднайте тепле молоко, додайте дріжджі, борошно перемішайте лопаткою. Накрийте плівкою, залиште на 3-4 години. Якщо ви використовуєте сухі дріжджі, з'єднайте їх з борошном. У чашу комбайна викладіть опару, додайте холодні яйця, цукор, мед, дріжджі. Перемішайте протягом 30 секунд за допомогою насадки "Крюк". Далі – додайте борошно, сіль, вершкове масло, перемішайте протягом 15-20 хвилин. Перекладіть тісто в миску, накрийте плівкою, приберіть в тепле місце на 1,5-2 години. Знову замісіть тісто, перекладіть у велику миску, оберніть харчовою плівкою і відправте на 10-12 годин в холодильник. Для приготування сиропу для родзинок у каструлю вилийте воду, додайте цукор, ром або коньяк. Розігрійте до розтанення цукру. Залиште для охолодження. Промийте родзинки, просушіть додайте у сироп, відправте у холодильник на 10-12 годин. Найкраще на ніч. Процідіть родзинки. Викладіть тісто, додайте родзинки, розділіть на три частини, викладіть у форми. Накрийте плівкою, залиште на 2-2,5 години. Розігрійте духовку до температури 170 градусів, викладіть форми на деко, відправте запікатись протягом 30-35 хвилин до готовності. Дістаньте з духовки. Залиште для охолодження. Для приготування глазурі. У чашу комбайна вилийте білок, додайте цукор, дрібку лимонної кислоти. Поставте на парову баню, перемішайте до розтанення цукру. Збийте у комбайні до однорідної консистенції. Зніміть форму з пасок, змастіть глазур'ю, задекоруйте фісташками та малиною. Залиште до повного висихання глазурі. Смачного!