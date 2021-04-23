Рецепт вершкової паски на Великдень від кондитерки Лізи Глінської
Ніжна та надзвичайно смачна паска від Лізи Глінської стане вашою улюбленою! Запишіть собі рецепт.
Джерело:інстаграм Лізи Глінської
Ліза Глінська не перестає дивувати нас своїми оригінальними рецептами випічки та підготувала смачний рецепт. Ароматна, пишна, вершкова паска сподобається усім.
Читайте також Паска краффін: рецепт смачної та оригінальної пасхальної випічки від Лізи Глінської
Рецепт вершкової паски
Порції: 5
Вершкова паска Лізи Глінської /інстаграм Лізи Глінської
- У мисці з'єднайте тепле молоко, додайте дріжджі, борошно перемішайте лопаткою.
- Накрийте плівкою, залиште на 3-4 години. Якщо ви використовуєте сухі дріжджі, з'єднайте їх з борошном.
- У чашу комбайна викладіть опару, додайте холодні яйця, цукор, мед, дріжджі. Перемішайте протягом 30 секунд за допомогою насадки "Крюк". Далі – додайте борошно, сіль, вершкове масло, перемішайте протягом 15-20 хвилин.
- Перекладіть тісто в миску, накрийте плівкою, приберіть в тепле місце на 1,5-2 години.
- Знову замісіть тісто, перекладіть у велику миску, оберніть харчовою плівкою і відправте на 10-12 годин в холодильник.
- Для приготування сиропу для родзинок у каструлю вилийте воду, додайте цукор, ром або коньяк. Розігрійте до розтанення цукру. Залиште для охолодження.
- Промийте родзинки, просушіть додайте у сироп, відправте у холодильник на 10-12 годин. Найкраще на ніч. Процідіть родзинки.
- Викладіть тісто, додайте родзинки, розділіть на три частини, викладіть у форми. Накрийте плівкою, залиште на 2-2,5 години.
- Розігрійте духовку до температури 170 градусів, викладіть форми на деко, відправте запікатись протягом 30-35 хвилин до готовності.
- Дістаньте з духовки. Залиште для охолодження.
- Для приготування глазурі. У чашу комбайна вилийте білок, додайте цукор, дрібку лимонної кислоти. Поставте на парову баню, перемішайте до розтанення цукру. Збийте у комбайні до однорідної консистенції.
- Зніміть форму з пасок, змастіть глазур'ю, задекоруйте фісташками та малиною. Залиште до повного висихання глазурі. Смачного!
Поділитися новиною