Вишню добавляют в торты, запеканки, пирожки, а еще она прекрасно сочетается со слоеным тестом. Воспользуйтесь рецептом, который представлен ниже, и всего за несколько минут приготовления на вашем столе будет ножка выпечка как из дорогой кондитерской.

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Слойка с вишнями

  • Время: 1 час
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Смешайте вишни с ложкой муки и сахаром.
  2. Разверните слоеное тесто с пекарской бумаги и разделите его на 10 – 12 равных прямоугольников.
  3. На половину прямоугольников выложите вишни.
  4. В остальных кусочках острым ножом сделайте надрезы.
  5. Положите перфорированные прямоугольники поверх фруктовых и хорошо прижмите края, чтобы они склеились.
  6. Прижмите вилкой, чтобы создать красивый узор.
  7. Выложите сформированное печенье на плоский противень, застеленный бумагой для выпекания.
  8. Смажьте их яйцом, взбитым с 1 чайной ложкой молока, и посыпьте тростниковым сахаром.
  9. Выпекайте в разогретой до 200 градусов духовке примерно 18 – 20 минут.
  10. Выньте и охладите на решетке.

Приятного аппетита!