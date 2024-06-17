Торт с вишней прекрасно подойдет как полдник длинными летними вечерами. Этот рецепт должен быть в вашем блокноте – он быстрый и очень простой.
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Торт с вишнями
- Время: 1 час
- Порций: 6
Приготовление:
- Тщательно перемешайте ингредиенты для теста.
- Разделите на 2 части – меньшую и большую, поставьте в морозилку примерно на 1 час.
- Вишни, очищенные от косточек, вымытые и обсушенные, соедините с сахаром и панировочными сухарями.
- Яичные белки взбейте с сахаром до крепкой пены, добавьте пудинг и наконец влейте масло, перемешайте на самой маленькой скорости. Прямоугольный противень застелите пекарской бумагой и выложите большую часть теста, фруктов и пины.
- Оставшееся тесто натрите сверху с помощью терки.
- Выпекайте при 180 градусах примерно 50 минут.
- После остывания посыпьте сахарной пудрой.
Приятного аппетита!