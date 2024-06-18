Как будто из элитной кондитерской: как приготовить слойку с вишнями
18 июня 2024, 22:36Читати новину українською
Источник:Przyslij Przepis
Сочная, спелая вишня – одна из лучших ягод лета. Ведь именно ее можно считать королевой выпечки.
Вишню добавляют в торты, запеканки, пирожки, а еще она прекрасно сочетается со слоеным тестом. Воспользуйтесь рецептом, который представлен ниже, и всего за несколько минут приготовления на вашем столе будет ножка выпечка как из дорогой кондитерской.
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Слойка с вишнями
- Время: 1 час
- Порций: 4
– 300 грамм слоеного теста;
– 300 грамм вишен без косточек;
– 1 столовая ложка пшеничной муки;
– 1 столовая ложка сахара;
– 1 яйцо, взбитое с 1 чайной ложкой молока;
– 1 столовая ложка тростникового сахара.
Приготовление:
- Смешайте вишни с ложкой муки и сахаром.
- Разверните слоеное тесто с пекарской бумаги и разделите его на 10 – 12 равных прямоугольников.
- На половину прямоугольников выложите вишни.
- В остальных кусочках острым ножом сделайте надрезы.
- Положите перфорированные прямоугольники поверх фруктовых и хорошо прижмите края, чтобы они склеились.
- Прижмите вилкой, чтобы создать красивый узор.
- Выложите сформированное печенье на плоский противень, застеленный бумагой для выпекания.
- Смажьте их яйцом, взбитым с 1 чайной ложкой молока, и посыпьте тростниковым сахаром.
- Выпекайте в разогретой до 200 градусов духовке примерно 18 – 20 минут.
- Выньте и охладите на решетке.
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