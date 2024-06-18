Как будто из элитной кондитерской: как приготовить слойку с вишнями

Сочная, спелая вишня – одна из лучших ягод лета. Ведь именно ее можно считать королевой выпечки.

Вишню добавляют в торты, запеканки, пирожки, а еще она прекрасно сочетается со слоеным тестом. Воспользуйтесь рецептом, который представлен ниже, и всего за несколько минут приготовления на вашем столе будет ножка выпечка как из дорогой кондитерской.

К теме Что приготовить из вишни: рецепт простого, однако очень аппетитного торта

Слойка с вишнями

Время: 1 час

1 час Порций: 4

– 300 грамм слоеного теста;– 300 грамм вишен без косточек;– 1 столовая ложка пшеничной муки;– 1 столовая ложка сахара;– 1 яйцо, взбитое с 1 чайной ложкой молока;– 1 столовая ложка тростникового сахара.

Приготовление:

Смешайте вишни с ложкой муки и сахаром. Разверните слоеное тесто с пекарской бумаги и разделите его на 10 – 12 равных прямоугольников. На половину прямоугольников выложите вишни. В остальных кусочках острым ножом сделайте надрезы. Положите перфорированные прямоугольники поверх фруктовых и хорошо прижмите края, чтобы они склеились. Прижмите вилкой, чтобы создать красивый узор. Выложите сформированное печенье на плоский противень, застеленный бумагой для выпекания. Смажьте их яйцом, взбитым с 1 чайной ложкой молока, и посыпьте тростниковым сахаром. Выпекайте в разогретой до 200 градусов духовке примерно 18 – 20 минут. Выньте и охладите на решетке.

Приятного аппетита!

Очень вкусно: как приготовить пасту