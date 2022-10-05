Слойки – универсальная выпечка, которую можно готовить с вишнями, яблоками, сливами или другим любимым вареньем или джемом. Мы выбрали для вас рецепт домашней слойки с вишнями, которые вы можете выбирать как свежие, так и в собственном соке или замороженные.
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Рецепт слойки с вишнями
- Время: 50 минут
- Порции: 8 – 10 штук
Приготовление:
- ️Размораживаем тесто согласно инструкции на упаковке.
- Вишню соединяем с сахаром, крахмалом и на умеренном огне, помешивая, доводим до загустения. Вливаем воду, вишни – они должны покипеть 1 минуту. Охлаждаем.
- ️Тесто слегка раскатываем занозой. Нарезаем на квадраты, делаем надрезы (см. видео) и выкладываем 1 столовую ложку начинки. Края смазываем взболтанным яйцом и формируем конвертик. Вилкой прижимаем края теста.
- Выкладываем слойки на пергамент и смазываем взболтанным яйцом.
- Выпекаем все при 190 градусах около 20 – 25 минут, до золотистой корочки. Ориентируйтесь по своей духовке.
Приятного тебе аппетита!