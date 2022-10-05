Слойки – універсальна випічка, яку можна готувати з вишнями, яблуками, сливами чи іншим улюбленим варенням, чи джемом. Ми дібрали для вас рецепт домашньої слойки з вишнями, які ви можете обирати як свіжі, так і у власному соку чи заморожені.
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Рецепт слойки з вишнями
- Час: 50 хвилин
- Порції: 8 – 10 штук
Приготування:
- ️Розморожуємо тісто згідно з інструкцією на упаковці.
- ️Вишню з'єднуємо з цукром, крохмалем і на помірному вогні, помішуючи, доводимо до загустіння. Вливаємо воду, вишні – вони мають покипіти 1 хвилину. Охолоджуємо.
- ️Тісто злегка розкатуємо скалкою. Нарізаємо на квадрати, робимо надрізи (див. відео) та викладаємо 1 столову ложку начинки. Краї змазуємо збовтаним яйцем і формуємо конвертик. Вилкою притискаємо краї тіста.
- Викладаємо слойки на пергамент і змазуємо збовтаним яйцем.
- ️Випікаємо все при 190 градусах близько 20 – 25 хвилин, до золотистої скоринки. Орієнтуйтесь по своїй духовці.
Смачного!