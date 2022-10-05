Слойки – універсальна випічка, яку можна готувати з вишнями, яблуками, сливами чи іншим улюбленим варенням, чи джемом. Ми дібрали для вас рецепт домашньої слойки з вишнями, які ви можете обирати як свіжі, так і у власному соку чи заморожені.

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Рецепт слойки з вишнями

Час: 50 хвилин

50 хвилин Порції: 8 – 10 штук

Інгредієнти:

– 200 грамів свіжих, заморожених або у власному соку вишень;

– 1 столова ложка цукру;

– 1 столова ложка крохмалю, без гірки;

– 50 мілілітрів води;

– 500 грамів листкового тіста;

– 1 яйце для змазування.

Приготування:

️Розморожуємо тісто згідно з інструкцією на упаковці.

️Вишню з'єднуємо з цукром, крохмалем і на помірному вогні, помішуючи, доводимо до загустіння. Вливаємо воду, вишні – вони мають покипіти 1 хвилину. Охолоджуємо.

️Тісто злегка розкатуємо скалкою. Нарізаємо на квадрати, робимо надрізи (див. відео) та викладаємо 1 столову ложку начинки. Краї змазуємо збовтаним яйцем і формуємо конвертик. Вилкою притискаємо краї тіста.

Викладаємо слойки на пергамент і змазуємо збовтаним яйцем.

️Випікаємо все при 190 градусах близько 20 – 25 хвилин, до золотистої скоринки. Орієнтуйтесь по своїй духовці.

Смачного!