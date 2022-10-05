Идеально к чаю или кофе: слойки с вишнями

Чтобы ваше будничное чаепитие с родными стало еще вкуснее – приготовьте хрустящие слойки с вишнями. Такая домашняя выпечка станет любимой за столом.

Слойки – универсальная выпечка, которую можно готовить с вишнями, яблоками, сливами или другим любимым вареньем или джемом. Мы выбрали для вас рецепт домашней слойки с вишнями, которые вы можете выбирать как свежие, так и в собственном соке или замороженные.

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Рецепт слойки с вишнями

Время: 50 минут

50 минут Порции: 8 – 10 штук

– 200 граммов свежих, замороженных или в собственном соку вишен;– 1 столовая ложка сахара;– 1 столовая ложка крахмала, без горки;– 50 миллилитров воды;– 500 граммов слоеного теста;– 1 яйцо для смазывания.

Приготовление:

️Размораживаем тесто согласно инструкции на упаковке.

Вишню соединяем с сахаром, крахмалом и на умеренном огне, помешивая, доводим до загустения. Вливаем воду, вишни – они должны покипеть 1 минуту. Охлаждаем.

️Тесто слегка раскатываем занозой. Нарезаем на квадраты, делаем надрезы (см. видео) и выкладываем 1 столовую ложку начинки. Края смазываем взболтанным яйцом и формируем конвертик. Вилкой прижимаем края теста.

Выкладываем слойки на пергамент и смазываем взболтанным яйцом.

Выпекаем все при 190 градусах около 20 – 25 минут, до золотистой корочки. Ориентируйтесь по своей духовке.

Приятного тебе аппетита!