Чтобы насладиться вкусом исторического блюда, готовить его нужно на открытом огне под открытым небом. В первой вариации кулеша было всего 4 ингредиента: пшено, сало, вода и соль.
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Впрочем, с течением времени рецепт претерпел много трансформаций, и сегодня можно найти любые варианты на свой вкус.
Современный рецепт кулеша
Время: 1 час
Порций: 4
Вкусное и питательное блюдо предков / Фото Amazing Ukraine
Ингредиенты
- ребра свиные – 1 килограмм;
- сало подкопченное – 0,5 килограмма;
- лук – 500 грамм;
- морковь – 500 грамм;
- чеснок – 4 зубца;
- сладкий перец – 1 штука;
- пшено – 1 килограмм;
- вода – 2,5 – 3 литра;
- соль, перец, специи – по вкусу;
- петрушка, укроп, зеленый лук.
Приготовление
- Нарезаем на куски подкопченное сало и жарим в котле 10 минут. Затем добавляем порезанные на небольшие куски ребра.
- Жарим до золотистого цвета, пока не вытопится жир.
- Мелко нарезаем чеснок, лук и морковь, добавляем в казан и обжариваем. Пшено предварительно надо несколько раз промыть кипятком, чтобы крупа не делала кашу горькой.
- Всыпаем пшено в котел и жарим минуту. Затем вливаем воду и варим блюдо до готовности. Плотность блюда каждый выбирает на свой собственный вкус.
- Когда каша готова, всыпаем порезанную зелень, накрываем котел крышкой и даем настояться 5 – 10 минут.
Приятного аппетита!