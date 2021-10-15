Чтобы насладиться вкусом исторического блюда, готовить его нужно на открытом огне под открытым небом. В первой вариации кулеша было всего 4 ингредиента: пшено, сало, вода и соль.

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Впрочем, с течением времени рецепт претерпел много трансформаций, и сегодня можно найти любые варианты на свой вкус.

Современный рецепт кулеша

Время: 1 час

Порций: 4

Вкусное и питательное блюдо предков / Фото Amazing Ukraine

Ингредиенты

  • ребра свиные 1 килограмм;
  • сало подкопченное – 0,5 килограмма;
  • лук – 500 грамм;
  • морковь – 500 грамм;
  • чеснок – 4 зубца;
  • сладкий перец – 1 штука;
  • пшено 1 килограмм;
  • вода – 2,5 – 3 литра;
  • соль, перец, специи – по вкусу;
  • петрушка, укроп, зеленый лук.

Приготовление

  1. Нарезаем на куски подкопченное сало и жарим в котле 10 минут. Затем добавляем порезанные на небольшие куски ребра.
  2. Жарим до золотистого цвета, пока не вытопится жир.
  3. Мелко нарезаем чеснок, лук и морковь, добавляем в казан и обжариваем. Пшено предварительно надо несколько раз промыть кипятком, чтобы крупа не делала кашу горькой.
  4. Всыпаем пшено в котел и жарим минуту. Затем вливаем воду и варим блюдо до готовности. Плотность блюда каждый выбирает на свой собственный вкус.
  5. Когда каша готова, всыпаем порезанную зелень, накрываем котел крышкой и даем настояться 5 – 10 минут.

Приятного аппетита!