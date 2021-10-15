Чтобы насладиться вкусом исторического блюда, готовить его нужно на открытом огне под открытым небом. В первой вариации кулеша было всего 4 ингредиента: пшено, сало, вода и соль.

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Впрочем, с течением времени рецепт претерпел много трансформаций, и сегодня можно найти любые варианты на свой вкус.

Современный рецепт кулеша

Время: 1 час

Порций: 4

Вкусное и питательное блюдо предков / Фото Amazing Ukraine

Ингредиенты

ребра свиные – 1 килограмм ;

сало подкопченное – 0,5 килограмма ;

лук – 500 грамм;

морковь – 500 грамм;

чеснок – 4 зубца ;

сладкий перец – 1 штука ;

пшено – 1 килограмм;

вода – 2,5 – 3 литра ;

соль , перец , специи – по вкусу ;

петрушка , укроп , зеленый лук.

Приготовление

Нарезаем на куски подкопченное сало и жарим в котле 10 минут. Затем добавляем порезанные на небольшие куски ребра. Жарим до золотистого цвета, пока не вытопится жир. Мелко нарезаем чеснок, лук и морковь, добавляем в казан и обжариваем. Пшено предварительно надо несколько раз промыть кипятком, чтобы крупа не делала кашу горькой. Всыпаем пшено в котел и жарим минуту. Затем вливаем воду и варим блюдо до готовности. Плотность блюда каждый выбирает на свой собственный вкус. Когда каша готова, всыпаем порезанную зелень, накрываем котел крышкой и даем настояться 5 – 10 минут.

Приятного аппетита!