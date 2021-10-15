Щоб насолодитися смаком історичної страви, готувати її потрібно на відкритому вогні просто неба. У першій варіації кулішу було лише 4 інгредієнти: пшоно, сало, вода та сіль.

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Втім, з плином часу рецепт зазнав багатьох трансформацій, і сьогодні можна знайти будь-які варіанти на свій смак.

Сучасний рецепт кулішу

Час: 1 година

Порцій: 4

Смачна та поживна страва предків / Фото Amazing Ukraine

Інгредієнти

ребра свинячі – 1 кілограм;

сало підкопчене – 0,5 кілограма;

цибуля – 500 грам;

морква – 500 грам;

часник – 4 зубці;

солодкий перець – 1 штука;

пшоно – 1 кілограм;

вода – 2,5 – 3 літри;

сіль, перець, спеції – до смаку;

петрушка, кріп, зелена цибуля.

Приготування

Нарізаємо на шматки підкопчене сало та смажимо у казані 10 хвилин. Потім додаємо порізані на невеликі шматки ребра. Смажимо до золотистого кольору, поки не витопиться жир. Дрібно нарізаємо часник, цибулю та моркву, додаємо у казан та обсмажуємо. Пшоно попередньо треба кілька разів промити кип'ятком, щоб крупа не давала каші гіркоти. Всипаємо пшоно у казан та смажимо декілька хвилин. Потім вливаємо воду та варимо страву до готовності. Густину страви кожен обирає на свій власний смак. Коли каша готова, всипаємо порізану зелень, накриваємо казан кришкою та даємо настоятися 5 – 10 хвилин.

Смачного!