Щоб насолодитися смаком історичної страви, готувати її потрібно на відкритому вогні просто неба. У першій варіації кулішу було лише 4 інгредієнти: пшоно, сало, вода та сіль.
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Втім, з плином часу рецепт зазнав багатьох трансформацій, і сьогодні можна знайти будь-які варіанти на свій смак.
Сучасний рецепт кулішу
Час: 1 година
Порцій: 4
Смачна та поживна страва предків / Фото Amazing Ukraine
Інгредієнти
- ребра свинячі – 1 кілограм;
- сало підкопчене – 0,5 кілограма;
- цибуля – 500 грам;
- морква – 500 грам;
- часник – 4 зубці;
- солодкий перець – 1 штука;
- пшоно – 1 кілограм;
- вода – 2,5 – 3 літри;
- сіль, перець, спеції – до смаку;
- петрушка, кріп, зелена цибуля.
Приготування
- Нарізаємо на шматки підкопчене сало та смажимо у казані 10 хвилин. Потім додаємо порізані на невеликі шматки ребра.
- Смажимо до золотистого кольору, поки не витопиться жир.
- Дрібно нарізаємо часник, цибулю та моркву, додаємо у казан та обсмажуємо.
- Пшоно попередньо треба кілька разів промити кип'ятком, щоб крупа не давала каші гіркоти. Всипаємо пшоно у казан та смажимо декілька хвилин. Потім вливаємо воду та варимо страву до готовності. Густину страви кожен обирає на свій власний смак.
- Коли каша готова, всипаємо порізану зелень, накриваємо казан кришкою та даємо настоятися 5 – 10 хвилин.
Смачного!