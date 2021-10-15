Вкус истории и традиций: современный рецепт казацкого кулеша

Пшенная каша была одним из любимых блюд украинских казаков. Сегодня она завоевывает популярность на столах их потомков.

Чтобы насладиться вкусом исторического блюда, готовить его нужно на открытом огне под открытым небом. В первой вариации кулеша было всего 4 ингредиента: пшено, сало, вода и соль.

Интересно 130-метровая вкуснятина: в Киеве приготовили самую длинную в мире шаурму – фото рекордного блюда

Впрочем, с течением времени рецепт претерпел много трансформаций, и сегодня можно найти любые варианты на свой вкус.

Современный рецепт кулеша

Время: 1 час

Порций: 4

Вкусное и питательное блюдо предков / Фото Amazing Ukraine

Ингредиенты

ребра свиные – 1 килограмм ;

сало подкопченное – 0,5 килограмма ;

лук – 500 грамм;

морковь – 500 грамм;

чеснок – 4 зубца ;

сладкий перец – 1 штука ;

пшено – 1 килограмм;

вода – 2,5 – 3 литра ;

соль , перец , специи – по вкусу ;

петрушка , укроп , зеленый лук.

Приготовление

Нарезаем на куски подкопченное сало и жарим в котле 10 минут. Затем добавляем порезанные на небольшие куски ребра. Жарим до золотистого цвета, пока не вытопится жир. Мелко нарезаем чеснок, лук и морковь, добавляем в казан и обжариваем. Пшено предварительно надо несколько раз промыть кипятком, чтобы крупа не делала кашу горькой. Всыпаем пшено в котел и жарим минуту. Затем вливаем воду и варим блюдо до готовности. Плотность блюда каждый выбирает на свой собственный вкус. Когда каша готова, всыпаем порезанную зелень, накрываем котел крышкой и даем настояться 5 – 10 минут.

Приятного аппетита!