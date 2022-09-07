Хрустящая основа, нежная кокосовая начинка – этот десерт просто тает во рту. С ним справится даже начинающий в кондитерке, ведь рецепт настолько прост, легок и проверен.

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Для формирования торт выберите круглую форму 18 сантиметров в диаметре, чтобы он получился идентичный оригиналу. Кстати, в 100 граммах торта "Баунти" всего 462 килокалории.

Рецепт сметанника "Баунти"

Время: 6 – 8 часов

6 – 8 часов Порции: 1 килограмм 400 грамм

Ингредиенты:

– 450 граммов песочного печенья;

– 180 граммов сливочного масла. ⠀ ⠀

Для начинки:

– 2 сырых куриных яйца;

– 50 граммов сахара;

– 50 граммов пшеничной муки;

– щепотка соли;

– 400 граммов сметаны (от 20% жирности)

– 100 граммов сливочного масла; ⠀

– 150 граммов сгущенки;

– 100 граммов кокосовой стружки.

Приготовление:

Для приготовления основания печенье измельчаем в блендере до состояния крошки. Добавляем растопленное масло и перемешиваем. 2/3 крошки кладем в разъемную форму с пергаментом и хорошо утрамбовываем (формируя дно вместе с бортиками). Убираем в холодильник на 30 – 40 минут.

Для приготовления начинки соедините куриные яйца с сахаром и солью. Влейте сметану и при постоянном помешивании варите на среднем огне до загущения.

Охладите массу до комнатной температуры. После этого пару минут взбиваем миксером мягкое сливочное масло, добавляем получившийся крем, сгущенку, кокосовую стружку и взбиваем до однородной массы.

Кладем начинку на основание, сверху посыпаем оставшейся крошкой и убираем в холодильник на ночь.

Приятного тебе аппетита!