Хрумка основа, ніжна кокосова начинка – цей десерт просто тане у роті. З ним справиться навіть початківець у кондитерці, адже рецепт настільки простий, легкий та перевірений.
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Для формування торт оберіть круглу форму 18 сантиметрів у діаметрі, щоб він вийшов ідентичний оригіналу. До речі, у 100 грамах торта "Баунті" всього 462 кілокалорії.
Рецепт сметанника "Баунті"
- Час: 6 – 8 годин
- Порції: 1 кілограм 400 грамів
Приготування:
- Для приготування основи печиво подрібнюємо у блендері до стану крихти. Додаємо розтоплене вершкове масло та перемішуємо. 2/3 крихти кладемо у роз'ємну форму з пергаментом і добре утрамбовуємо (формуючи дно разом з бортиками). Прибираємо у холодильник на 30 – 40 хвилин.
- Для приготування начинки з'єднайте курячі яйця з цукром та сіллю. Влийте сметану та при постійному помішуванні варіть на середньому вогні до загущення.
- Охолодіть масу до кімнатної температури. Після цього пару хвилин збиваємо міксером м'яке вершкове масло, додаємо крем, що вийшов, згущене молоко, кокосову стружку і збиваємо до однорідної маси.
- Кладемо начинку на основу, зверху посипаємо крихтою, що залишилася та прибираємо у холодильник на ніч.
Смачного!