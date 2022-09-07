Хрумка основа, ніжна кокосова начинка – цей десерт просто тане у роті. З ним справиться навіть початківець у кондитерці, адже рецепт настільки простий, легкий та перевірений.

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Для формування торт оберіть круглу форму 18 сантиметрів у діаметрі, щоб він вийшов ідентичний оригіналу. До речі, у 100 грамах торта "Баунті" всього 462 кілокалорії.

Рецепт сметанника "Баунті"

Час: 6 – 8 годин

6 – 8 годин Порції: 1 кілограм 400 грамів

Інгредієнти:

– 450 грамів пісочного печива;

– 180 грамів вершкового масла. ⠀ ⠀

Для начинки:

– 2 сирих курячих яйця;

– 50 грамів цукру;

– 50 грамів пшеничного борошна;

– дрібка солі;

– 400 грамів сметани (від 20% жирності)

– 100 грамів вершкового масла; ⠀

– 150 грамів згущеного молока;

– 100 грамів кокосової стружки.

Приготування:

Для приготування основи печиво подрібнюємо у блендері до стану крихти. Додаємо розтоплене вершкове масло та перемішуємо. 2/3 крихти кладемо у роз'ємну форму з пергаментом і добре утрамбовуємо (формуючи дно разом з бортиками). Прибираємо у холодильник на 30 – 40 хвилин.

Для приготування начинки з'єднайте курячі яйця з цукром та сіллю. Влийте сметану та при постійному помішуванні варіть на середньому вогні до загущення.

Охолодіть масу до кімнатної температури. Після цього пару хвилин збиваємо міксером м'яке вершкове масло, додаємо крем, що вийшов, згущене молоко, кокосову стружку і збиваємо до однорідної маси.

Кладемо начинку на основу, зверху посипаємо крихтою, що залишилася та прибираємо у холодильник на ніч.

Смачного!