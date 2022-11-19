Вряд ли кто-то из нас любит стоять у плиты сразу после того, как очнулся. Утреннее время прекрасно подходит для планирования и творческих замыслов, поэтому лучше выбирать опции быстрых и питательных завтраков. Смузи – одна из них, ведь для приготовления коктейля требуется всего несколько ингредиентов и блендер. Простые манипуляции – и порция заряда на весь день готова.

Кстати Курочка в маринаде и колбаски гриль: чем подкрепиться между отключениями света

Рецепт смузи из банана и ряженки

Время: 3 минуты

Порций: 2

Быстро и вкусно / Фото Pixabay

Ингредиенты:

стакан ряженки;

1 банан;

1 другой фрукт (но не цитрусовый);

столовая ложка сахара.

Приготовление: