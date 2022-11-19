Навряд чи хтось з нас любить стояти біля плити одразу після того, як прокинувся. Ранковий час чудово підходить для планування та творчих задумів, тож завжди краще обирати опції швидких та поживних сніданків. Смузі – одна з них, адже для приготування коктейлю потрібні лише кілька інгредієнтів та блендер. Прості маніпуляції – і порція заряду на весь день готова.

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Рецепт смузі з банана та ряжанки

Час: 3 хвилини

Порцій: 2

Швидко та смачно / Фото Pixabay

Інгредієнти:

  • стакан ряжанки;
  • 1 банан;
  • 1 інший фрукт (але не цитрусовий);
  • столова ложка цукру.

Приготування:

  1. Банан та фрукт очищаємо та нарізаємо на шматочки.
  2. Додаємо усі інгредієнти в блендер та збиваємо до однорідної консистенції.
  3. Подаємо в улюблених келихах, можна прикрасити напій фруктами або топінгом.