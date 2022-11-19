Просыпаемся – и заряжаемся: рецепт смузи из банана и ряженки
19 ноября 2022 , 20:20Читати новину українською
Источник:Cookery
Смузи – это напиток, покоривший весь мир благодаря легкости приготовления и универсальности. Смузи не завтрак не только сэкономит много времени, но и зарядит на весь день.
Вряд ли кто-то из нас любит стоять у плиты сразу после того, как очнулся. Утреннее время прекрасно подходит для планирования и творческих замыслов, поэтому лучше выбирать опции быстрых и питательных завтраков. Смузи – одна из них, ведь для приготовления коктейля требуется всего несколько ингредиентов и блендер. Простые манипуляции – и порция заряда на весь день готова.
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Рецепт смузи из банана и ряженки
Время: 3 минуты
Порций: 2
Быстро и вкусно / Фото Pixabay
Ингредиенты:
- стакан ряженки;
- 1 банан;
- 1 другой фрукт (но не цитрусовый);
- столовая ложка сахара.
Приготовление:
- Банан и фрукты очищаем и нарезаем на кусочки.
- Добавляем все ингредиенты в блендер и взбиваем до однородной смеси.
- Подаем в любимых бокалах, можно украсить напиток фруктами или топингом.