Полезный смузи с голубикой за три минуты: рецепт от Марко Черветти
Источник:YouTube Марко Черветти
В летние жаркие дни нет желания проводить на кухне. Известный итальянский шеф-повар Марко Черветти поделился с читателями простым рецептом полезного смузи с голубикой. Обязательно попробуйте.
Летом хочется чего-то прохладного, легких и полезных блюд и напитков. Марко Черветти рассказывает, как приготовить вкусный фруктовый смузи с голубикой.
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Напиток готовят с добавлением полезного кокосового молока, мороженого и голубики. Коктейль не только утоляет жажду, но и насыщает организм витаминами.Смузи готовят из свежих фруктов, ягод, овощей, измельченных в пюре. Во многих странах добавляют лед. Первый напиток был создан в 1930 году в США в магазинах здорового питания. В 1940 году компания по производству блендеров Waring®, выпускали кулинарные книги, которые прилагались к ним, где опубликовали рецепты бананового пюре и ананасового смузи. Название стало широко использоваться в журналах, кулинарных книгах и газетах. Начиная с 1960 года смузи приобрело популярность с распространением вегетарианства.
Для приготовления смузи используйте сезонные ягоды, фрукты, любимое молоко и мороженое, которое можно приготовить в домашних условиях. Также добавляйте натуральный йогурт, кефир, сливки, мюсли.
Как приготовить смузи с голубикой
- Время: 3 минуты
- Порции: 1 – 2
- Калорийность на 100 граммов: 119 ккал
– свежие ягоды голубики;
– 3 шарика мороженого;
– кокосовое молоко;
– щепотка мака.
- Для приготовления смузи тщательно помойте ягоды голубики.
- В чашу блендера выложите ягоды голубики, добавьте шарики мороженого, кокосовое молоко, взбейте все ингредиенты до состояния пюре.
- Вылейте готовый напиток в стакан, задекорируйте маком. Не забудьте о соломинку. Приятного аппетита!
Полезный смузи с голубикой – рецепт от Марко Черветти в видео: