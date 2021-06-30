Полезный смузи с голубикой за три минуты: рецепт от Марко Черветти

В летние жаркие дни нет желания проводить на кухне. Известный итальянский шеф-повар Марко Черветти поделился с читателями простым рецептом полезного смузи с голубикой. Обязательно попробуйте.

Летом хочется чего-то прохладного, легких и полезных блюд и напитков. Марко Черветти рассказывает, как приготовить вкусный фруктовый смузи с голубикой.

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Напиток готовят с добавлением полезного кокосового молока, мороженого и голубики. Коктейль не только утоляет жажду, но и насыщает организм витаминами.

Смузи готовят из свежих фруктов, ягод, овощей, измельченных в пюре. Во многих странах добавляют лед. Первый напиток был создан в 1930 году в США в магазинах здорового питания. В 1940 году компания по производству блендеров Waring®, выпускали кулинарные книги, которые прилагались к ним, где опубликовали рецепты бананового пюре и ананасового смузи. Название стало широко использоваться в журналах, кулинарных книгах и газетах. Начиная с 1960 года смузи приобрело популярность с распространением вегетарианства.

Для приготовления смузи используйте сезонные ягоды, фрукты, любимое молоко и мороженое, которое можно приготовить в домашних условиях. Также добавляйте натуральный йогурт, кефир, сливки, мюсли.

Как приготовить смузи с голубикой

Время: 3 минуты

3 минуты Порции: 1 – 2

1 – 2 Калорийность на 100 граммов: 119 ккал

Для приготовления смузи тщательно помойте ягоды голубики. В чашу блендера выложите ягоды голубики, добавьте шарики мороженого, кокосовое молоко, взбейте все ингредиенты до состояния пюре. Вылейте готовый напиток в стакан, задекорируйте маком. Не забудьте о соломинку. Приятного аппетита!

– свежие ягоды голубики;– 3 шарика мороженого;– кокосовое молоко;– щепотка мака.

Полезный смузи с голубикой – рецепт от Марко Черветти в видео: