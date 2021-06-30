Влітку хочеться чогось прохолодного, легких та корисних страв та напоїв. Марко Черветті розповідає, як приготувати смачний фруктовий смузі з лохиною. 

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Напій готують з додаванням корисного кокосового молока, морозива та лохини. Коктейль не тільки втамовує спрагу, а й насичує організм вітамінами. 

Для приготування смузі використовуйте будь-які сезонні ягоди, фрукти, улюблене молоко та морозиво, яке ви можете приготувати в домашніх умовах. Також додавайте натуральний йогурт, кефір, вершки, мюслі. 

Як приготувати смузі з лохиною

  • Час: 3 хвилин
  • Порції:  1 – 2
  • Калорійність на 100 грамів: 119 ккал
  1. Для приготування смузі ретельно помийте ягоди лохини.
  2. У чашу блендера викладіть ягоди лохини, додайте кульки морозива, кокосове молоко, збийте усі інгредієнти до стану пюре.
  3. Вилийте готовий напій у склянку, задекоруйте маком. Не забудьте про соломинку. Смачного!

Корисний смузі з лохиною – рецепт від Марко Черветті у відео:

 