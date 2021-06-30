Влітку хочеться чогось прохолодного, легких та корисних страв та напоїв. Марко Черветті розповідає, як приготувати смачний фруктовий смузі з лохиною.
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Напій готують з додаванням корисного кокосового молока, морозива та лохини. Коктейль не тільки втамовує спрагу, а й насичує організм вітамінами.
Для приготування смузі використовуйте будь-які сезонні ягоди, фрукти, улюблене молоко та морозиво, яке ви можете приготувати в домашніх умовах. Також додавайте натуральний йогурт, кефір, вершки, мюслі.
Як приготувати смузі з лохиною
- Час: 3 хвилин
- Порції: 1 – 2
- Калорійність на 100 грамів: 119 ккал
- Для приготування смузі ретельно помийте ягоди лохини.
- У чашу блендера викладіть ягоди лохини, додайте кульки морозива, кокосове молоко, збийте усі інгредієнти до стану пюре.
- Вилийте готовий напій у склянку, задекоруйте маком. Не забудьте про соломинку. Смачного!
Корисний смузі з лохиною – рецепт від Марко Черветті у відео: