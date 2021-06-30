Летом хочется чего-то прохладного, легких и полезных блюд и напитков. Марко Черветти рассказывает, как приготовить вкусный фруктовый смузи с голубикой.
Читайте также 10 советов, как привить ребенку любовь к здоровой пище
Напиток готовят с добавлением полезного кокосового молока, мороженого и голубики. Коктейль не только утоляет жажду, но и насыщает организм витаминами.
Для приготовления полосе используйте сезонные ягоды, фрукты и любимое молоко и мороженое, которое можно приготовить в домашних условиях. Также добавляйте натуральный йогурт, кефир, сливки, мюсли.
Как приготовить полосе с голубикой
- Время: 3 минут
- Порции: 1 – 2
- Калорийность на 100 граммов: 119 ккал
- Для приготовления полосе тщательно помойте ягоды голубики.
- В чашу блендера выложите ягоды голубики, добавьте шарики мороженого, кокосовое молоко, взбейте все ингредиенты до состояния пюре.
- Вылейте готовый напиток в стакан, задекорируйте маком. Не забудьте о соломинку. Приятного аппетита!
Полезный смузи с голубикой – рецепт от Марко Черветти в видео: