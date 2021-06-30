Летом хочется чего-то прохладного, легких и полезных блюд и напитков. Марко Черветти рассказывает, как приготовить вкусный фруктовый смузи с голубикой.

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Напиток готовят с добавлением полезного кокосового молока, мороженого и голубики. Коктейль не только утоляет жажду, но и насыщает организм витаминами.

Смузи готовят из свежих фруктов, ягод и овощей, измельченный в пюре. Во многих странах добавляют лед. Первую напиток был создан 1930 года в США в магазинах здорового питания. 1940 компания по производству блендеров Waring®, выпускали кулинарные книги, что прикладывались к ним, опубликовали рецепты бананового пюре и ананасового полосе. Название стала широко использоваться в журналах, кулинарных книгах и газетах. Начиная с 1960 полосе приобрело популярность с распространением вегетарианства.

Для приготовления полосе используйте сезонные ягоды, фрукты и любимое молоко и мороженое, которое можно приготовить в домашних условиях. Также добавляйте натуральный йогурт, кефир, сливки, мюсли.

Как приготовить полосе с голубикой

Время: 3 минут

3 минут Порции: 1 – 2

1 – 2 Калорийность на 100 граммов: 119 ккал

Ингредиенты:

– свежие ягоды голубики;

– 3 шарика мороженого;

– кокосовое молоко;

– щепотка мака.

Для приготовления полосе тщательно помойте ягоды голубики. В чашу блендера выложите ягоды голубики, добавьте шарики мороженого, кокосовое молоко, взбейте все ингредиенты до состояния пюре. Вылейте готовый напиток в стакан, задекорируйте маком. Не забудьте о соломинку. Приятного аппетита!

Полезный смузи с голубикой – рецепт от Марко Черветти в видео: