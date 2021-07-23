Известные модели, актрисы и певицы всегда стараются держать себя в отличной форме, ведь это один из ключей к успеху и блестящей карьере. Чтобы пристально следить за своим питанием и не набрать лишних килограммов, селебритис выбирают только полезную пищу.

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Однако не у всех звезд есть время на приготовление пищи, поэтому они ищут вкусные, полезные, а главное быстрые блюда, которые готовятся за 5 минут. Мы подготовили для вас подборку вкусных смузи, которые готовят для себя Дженнифер Энистон, Синди Кроуфорд, Блейк Лайвли, Риз Уизерспун и Гвинет Пэлтроу.

Вам нужно только скопировать рецепт и приготовить его дома своими руками. Будьте здоровы и питайтесь правильно!

Идеальный смузи от Синди Кроуфорд

Время: 5 минут

5 минут Порции: 1



Синди Кроуфорд / Фото из соцсетей звезды

Ингредиенты:

– 1 стакан миндального молока;

– половина замороженного банана;

– листья шпината;

– мята;

– какао-бобы на ваш вкус.

В чаше блендера смешайте все ингредиенты. Измельчите их в однородную массу. По желанию украсьте смузи ягодами черники. Приятного аппетита!

Яблочный смузи от Блейк Лайвли

Время: 5 минут

5 минут Порции: 1



Блейк Лайвли / Фото home sand gardens

Ингредиенты:

– 2 зеленых яблока;

– 1 стакан кокосовой воды;

– 1 киви;

– 1 стебель сельдерея;

– 1 авокадо;

– немножко кинзы;

– 3 кубика льда.

В чаше блендера смешайте все ингредиенты.





Блейк Лайвли / Фото daily mail



Измельчите их в однородную массу и подавайте к столу.

Зеленый смузи от Риз Уизерспун, который заменяет ей завтрак в течение 10 лет

Время: 5 минут

5 минут Порции: 1



Риз Уизерспун / Фото la.racked

Ингредиенты:

– 120 г шпината;

– 2 головки салата латук;

– 1 груша;

– 1 яблоко;

– сок одного лимона;

– 1 банан;

– полстакана кокосовой воды.

В чаше блендера смешайте все ингредиенты. Измельчите их в однородную массу и подавайте к столу. Приятного аппетита!

Протеиновый смузи от Дженнифер Энистон

Время: 5 минут

5 минут Порции: 1



Дженнифер Энистон / Фото pronutri fit

Ингредиенты:

– колотый лед;

– 1 стакан миндального молока;

– 1 стакан вишни без косточек;

– 1 ст. л. веганского протеина;

– ½ ст. л. мака;

– половина замороженного банана;

– черника;

– 5 шт. миндаля;

– 2 – 3 капли жидкой стевии.

В чаше блендера смешайте все ингредиенты. Измельчите их в однородную массу. По желанию украсьте смузи ягодами черники. Приятного аппетита!

Омолаживающий смузи от Гвинет Пэлтроу

Время: 5 минут

5 минут Порции: 1



Гвинет Пэлтроу / Фото shes in the glow

Ингредиенты:

– 1 ст. л. семян конопли;

– 1 ст. л. кокосовой мякоти;

– 1 ст. л. кокосового масла;

– 1 ст. л. семян льна;

– ¼ авокадо;

– 1 стакан кусочков ананаса;

– 150 мл миндального молока;

– лед на ваш вкус;

– 120 мл воды.