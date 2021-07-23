Известные модели, актрисы и певицы всегда стараются держать себя в отличной форме, ведь это один из ключей к успеху и блестящей карьере. Чтобы пристально следить за своим питанием и не набрать лишних килограммов, селебритис выбирают только полезную пищу.

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Однако не у всех звезд есть время на приготовление пищи, поэтому они ищут вкусные, полезные, а главное быстрые блюда, которые готовятся за 5 минут. Мы подготовили для вас подборку вкусных смузи, которые готовят для себя Дженнифер Энистон, Синди Кроуфорд, Блейк Лайвли, Риз Уизерспун и Гвинет Пэлтроу.

Вам нужно только скопировать рецепт и приготовить его дома своими руками. Будьте здоровы и питайтесь правильно!

Идеальный смузи от Синди Кроуфорд

  • Время: 5 минут
  • Порции: 1

смузі
Синди Кроуфорд / Фото из соцсетей звезды

  1. В чаше блендера смешайте все ингредиенты.
  2. Измельчите их в однородную массу.
  3. По желанию украсьте смузи ягодами черники. Приятного аппетита!

Яблочный смузи от Блейк Лайвли

  • Время: 5 минут
  • Порции: 1


Блейк Лайвли / Фото home sand gardens

  1. В чаше блендера смешайте все ингредиенты.


    Блейк Лайвли / Фото daily mail

  2. Измельчите их в однородную массу и подавайте к столу.

Зеленый смузи от Риз Уизерспун, который заменяет ей завтрак в течение 10 лет

  • Время: 5 минут
  • Порции: 1


Риз Уизерспун / Фото la.racked

  1. В чаше блендера смешайте все ингредиенты.
  2. Измельчите их в однородную массу и подавайте к столу. Приятного аппетита!

Протеиновый смузи от Дженнифер Энистон

  • Время: 5 минут
  • Порции: 1


Дженнифер Энистон / Фото pronutri fit

  1. В чаше блендера смешайте все ингредиенты.
  2. Измельчите их в однородную массу.
  3. По желанию украсьте смузи ягодами черники. Приятного аппетита!

Омолаживающий смузи от Гвинет Пэлтроу

  • Время: 5 минут
  • Порции: 1


Гвинет Пэлтроу / Фото shes in the glow

  1. В чаше блендера смешайте все ингредиенты.
  2. Измельчите их в однородную массу и подавайте к столу. Приятного аппетита!