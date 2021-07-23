Известные модели, актрисы и певицы всегда стараются держать себя в отличной форме, ведь это один из ключей к успеху и блестящей карьере. Чтобы пристально следить за своим питанием и не набрать лишних килограммов, селебритис выбирают только полезную пищу.
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Однако не у всех звезд есть время на приготовление пищи, поэтому они ищут вкусные, полезные, а главное быстрые блюда, которые готовятся за 5 минут. Мы подготовили для вас подборку вкусных смузи, которые готовят для себя Дженнифер Энистон, Синди Кроуфорд, Блейк Лайвли, Риз Уизерспун и Гвинет Пэлтроу.
Вам нужно только скопировать рецепт и приготовить его дома своими руками. Будьте здоровы и питайтесь правильно!
Идеальный смузи от Синди Кроуфорд
- Время: 5 минут
- Порции: 1
Синди Кроуфорд / Фото из соцсетей звезды
- В чаше блендера смешайте все ингредиенты.
- Измельчите их в однородную массу.
- По желанию украсьте смузи ягодами черники. Приятного аппетита!
Яблочный смузи от Блейк Лайвли
- Время: 5 минут
- Порции: 1
Блейк Лайвли / Фото home sand gardens
- В чаше блендера смешайте все ингредиенты.
Блейк Лайвли / Фото daily mail
- Измельчите их в однородную массу и подавайте к столу.
Зеленый смузи от Риз Уизерспун, который заменяет ей завтрак в течение 10 лет
- Время: 5 минут
- Порции: 1
Риз Уизерспун / Фото la.racked
- В чаше блендера смешайте все ингредиенты.
- Измельчите их в однородную массу и подавайте к столу. Приятного аппетита!
Протеиновый смузи от Дженнифер Энистон
- Время: 5 минут
- Порции: 1
Дженнифер Энистон / Фото pronutri fit
- В чаше блендера смешайте все ингредиенты.
- Измельчите их в однородную массу.
- По желанию украсьте смузи ягодами черники. Приятного аппетита!
Омолаживающий смузи от Гвинет Пэлтроу
- Время: 5 минут
- Порции: 1
Гвинет Пэлтроу / Фото shes in the glow
- В чаше блендера смешайте все ингредиенты.
- Измельчите их в однородную массу и подавайте к столу. Приятного аппетита!