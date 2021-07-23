Відомі моделі, акторки та співачки завжди намагаються тримати себе у відмінній формі, адже це один з ключів до успіху та блискучої кар'єри. Щоб пильно стежити за своїм харчуванням й не набрати зайвих кілограмів селебрітіс обирають тільки корисну їжу.

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Проте не у всіх зірок є час на приготування їжі, тому вони шукають смачні, корисні, а головне швидкі страви, які готуються за 5 хвилин. Ми підготували для вас підбірку смачних смузі, які готують для себе Дженніфер Еністон, сінді Кроуфорд, Блейк Лайвлі, Різ Візерспун та Гвінет Пелтроу.

Вам потрібно тільки скопіювати рецепт та приготувати його вдома власноруч. Будьте здорові та харчуйтеся правильно!

Ідеальний смузі від Сінді Кроуфорд

Час: 5 хвилин

5 хвилин Порції: 1



Сінді Кроуфорд / Фото з соцмереж зірки

Інгредієнти:

– 1 склянка мигдального молока;

– половина замороженого банана;

– листя шпинату;

– м'ята;

– какао-боби на ваш смак.

У чаші блендера змішайте всі інгредієнти. Подрібніть їх в однорідну масу. За бажанням прикрасьте смузі ягодами чорниці. Смачного!

Яблучний смузі від Блейк Лайвлі

Час: 5 хвилин

5 хвилин Порції: 1



Блейк Лайвлі / Фото home sand gardens

Інгредієнти:

– 2 зелених яблука;

– 1 склянка кокосової води;

– 1 ківі;

– 1 стебло селери;

– 1 авокадо;

– трішки кінзи;

– 3 кубики льоду.

У чаші блендера змішайте всі інгредієнти.





Блейк Лайвлі / Фото daily mail

Подрібніть їх в однорідну масу та подавайте до столу.

Зелений смузі від Різ Візерспун, який заміняє їй сніданок протягом 10 років

Час: 5 хвилин

5 хвилин Порції: 1



Різ Візерспун / Фото la.racked

Інгредієнти:

– 120 г шпинату;

– 2 головки салату латук;

– 1 груша;

– 1 яблуко;

– сік одного лимона;

– 1 банан;

– пів склянки кокосової води.

У чаші блендера змішайте всі інгредієнти. Подрібніть їх в однорідну масу та подавайте до столу. Смачного!

Протеїновий смузі від Дженніфер Еністон

Час: 5 хвилин

5 хвилин Порції: 1



Дженніфер Еністон / Фото pronutri fit

Інгредієнти:

– колотий лід;

– 1 склянка мигдального молока;

– 1 склянка вишні без кісточок;

– 1 ст. л. веганського протеїну;

– ½ ст. л. маку;

– половина замороженого банана;

– чорниця;

– 5 шт. мигдалю;

– 2 – 3 каплі рідкої стевії.

У чаші блендера змішайте всі інгредієнти. Подрібніть їх в однорідну масу. За бажанням прикрасьте смузі ягодами чорниці. Смачного!

Омолоджуючий смузі від Гвінет Пелтроу

Час: 5 хвилин

5 хвилин Порції: 1



Гвінет Пелтроу / Фото shes in the glow

Інгредієнти:

– 1 ст. л. насіння коноплі;

– 1 ст. л.кокосової м'якоті;

– 1 ст. л. кокосової олії;

– 1 ст. л. насіння льону;

– ¼ авокадо;

– 1 склянка шматочків ананасу;

– 150 мл мигдалевого молока;

– лід на ваш смак;

– 120 мл води.