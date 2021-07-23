Відомі моделі, акторки та співачки завжди намагаються тримати себе у відмінній формі, адже це один з ключів до успіху та блискучої кар'єри. Щоб пильно стежити за своїм харчуванням й не набрати зайвих кілограмів селебрітіс обирають тільки корисну їжу.
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Проте не у всіх зірок є час на приготування їжі, тому вони шукають смачні, корисні, а головне швидкі страви, які готуються за 5 хвилин. Ми підготували для вас підбірку смачних смузі, які готують для себе Дженніфер Еністон, сінді Кроуфорд, Блейк Лайвлі, Різ Візерспун та Гвінет Пелтроу.
Вам потрібно тільки скопіювати рецепт та приготувати його вдома власноруч. Будьте здорові та харчуйтеся правильно!
Ідеальний смузі від Сінді Кроуфорд
- Час: 5 хвилин
- Порції: 1
Сінді Кроуфорд / Фото з соцмереж зірки
- У чаші блендера змішайте всі інгредієнти.
- Подрібніть їх в однорідну масу.
- За бажанням прикрасьте смузі ягодами чорниці. Смачного!
Яблучний смузі від Блейк Лайвлі
- Час: 5 хвилин
- Порції: 1
Блейк Лайвлі / Фото home sand gardens
- У чаші блендера змішайте всі інгредієнти.
Блейк Лайвлі / Фото daily mail
- Подрібніть їх в однорідну масу та подавайте до столу.
Зелений смузі від Різ Візерспун, який заміняє їй сніданок протягом 10 років
- Час: 5 хвилин
- Порції: 1
Різ Візерспун / Фото la.racked
- У чаші блендера змішайте всі інгредієнти.
- Подрібніть їх в однорідну масу та подавайте до столу. Смачного!
Протеїновий смузі від Дженніфер Еністон
- Час: 5 хвилин
- Порції: 1
Дженніфер Еністон / Фото pronutri fit
- У чаші блендера змішайте всі інгредієнти.
- Подрібніть їх в однорідну масу.
- За бажанням прикрасьте смузі ягодами чорниці. Смачного!
Омолоджуючий смузі від Гвінет Пелтроу
- Час: 5 хвилин
- Порції: 1
Гвінет Пелтроу / Фото shes in the glow
- У чаші блендера змішайте всі інгредієнти.
- Подрібніть їх в однорідну масу та подавайте до столу. Смачного!