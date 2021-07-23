Любимые смузи звезд: рецепты от Синди Кроуфорд, Риз Уизерспун, Блейк Лайвли, Дженнифер Энистон
Источник:инстаграм no sugar desserts
Мы подготовили для вас пять разных рецептов смузи от мировых звезд, которые вы с легкостью можете приготовить дома и питаться, как ваш кумир! А еще смузи это невероятно вкусно и полезно.
Известные модели, актрисы и певицы всегда стараются держать себя в отличной форме, ведь это один из ключей к успеху и блестящей карьере. Чтобы пристально следить за своим питанием и не набрать лишних килограммов, селебритис выбирают только полезную пищу.
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Однако не у всех звезд есть время на приготовление пищи, поэтому они ищут вкусные, полезные, а главное быстрые блюда, которые готовятся за 5 минут. Мы подготовили для вас подборку вкусных смузи, которые готовят для себя Дженнифер Энистон, Синди Кроуфорд, Блейк Лайвли, Риз Уизерспун и Гвинет Пэлтроу.
Вам нужно только скопировать рецепт и приготовить его дома своими руками. Будьте здоровы и питайтесь правильно!
Идеальный смузи от Синди Кроуфорд
- Время: 5 минут
- Порции: 1
Синди Кроуфорд / Фото из соцсетей звезды
– 1 стакан миндального молока;
– половина замороженного банана;
– листья шпината;
– мята;
– какао-бобы на ваш вкус.
- В чаше блендера смешайте все ингредиенты.
- Измельчите их в однородную массу.
- По желанию украсьте смузи ягодами черники. Приятного аппетита!
Яблочный смузи от Блейк Лайвли
- Время: 5 минут
- Порции: 1
Блейк Лайвли / Фото home sand gardens
– 2 зеленых яблока;
– 1 стакан кокосовой воды;
– 1 киви;
– 1 стебель сельдерея;
– 1 авокадо;
– немножко кинзы;
– 3 кубика льда.
- В чаше блендера смешайте все ингредиенты.
Блейк Лайвли / Фото daily mail
- Измельчите их в однородную массу и подавайте к столу.
Зеленый смузи от Риз Уизерспун, который заменяет ей завтрак в течение 10 лет
- Время: 5 минут
- Порции: 1
Риз Уизерспун / Фото la.racked
– 120 г шпината;
– 2 головки салата латук;
– 1 груша;
– 1 яблоко;
– сок одного лимона;
– 1 банан;
– полстакана кокосовой воды.
- В чаше блендера смешайте все ингредиенты.
- Измельчите их в однородную массу и подавайте к столу. Приятного аппетита!
Протеиновый смузи от Дженнифер Энистон
- Время: 5 минут
- Порции: 1
Дженнифер Энистон / Фото pronutri fit
– колотый лед;
– 1 стакан миндального молока;
– 1 стакан вишни без косточек;
– 1 ст. л. веганского протеина;
– ½ ст. л. мака;
– половина замороженного банана;
– черника;
– 5 шт. миндаля;
– 2 – 3 капли жидкой стевии.
- В чаше блендера смешайте все ингредиенты.
- Измельчите их в однородную массу.
- По желанию украсьте смузи ягодами черники. Приятного аппетита!
Омолаживающий смузи от Гвинет Пэлтроу
- Время: 5 минут
- Порции: 1
Гвинет Пэлтроу / Фото shes in the glow
– 1 ст. л. семян конопли;
– 1 ст. л. кокосовой мякоти;
– 1 ст. л. кокосового масла;
– 1 ст. л. семян льна;
– ¼ авокадо;
– 1 стакан кусочков ананаса;
– 150 мл миндального молока;
– лед на ваш вкус;
– 120 мл воды.
- В чаше блендера смешайте все ингредиенты.
- Измельчите их в однородную массу и подавайте к столу. Приятного аппетита!