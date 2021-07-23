Любимые смузи звезд: рецепты от Синди Кроуфорд, Риз Уизерспун, Блейк Лайвли, Дженнифер Энистон

Мы подготовили для вас пять разных рецептов смузи от мировых звезд, которые вы с легкостью можете приготовить дома и питаться, как ваш кумир! А еще смузи это невероятно вкусно и полезно.

Известные модели, актрисы и певицы всегда стараются держать себя в отличной форме, ведь это один из ключей к успеху и блестящей карьере. Чтобы пристально следить за своим питанием и не набрать лишних килограммов, селебритис выбирают только полезную пищу.

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Однако не у всех звезд есть время на приготовление пищи, поэтому они ищут вкусные, полезные, а главное быстрые блюда, которые готовятся за 5 минут. Мы подготовили для вас подборку вкусных смузи, которые готовят для себя Дженнифер Энистон, Синди Кроуфорд, Блейк Лайвли, Риз Уизерспун и Гвинет Пэлтроу.

Вам нужно только скопировать рецепт и приготовить его дома своими руками. Будьте здоровы и питайтесь правильно!

Идеальный смузи от Синди Кроуфорд

Время: 5 минут

5 минут Порции: 1



Синди Кроуфорд / Фото из соцсетей звезды

В чаше блендера смешайте все ингредиенты. Измельчите их в однородную массу. По желанию украсьте смузи ягодами черники. Приятного аппетита!

Яблочный смузи от Блейк Лайвли

Время: 5 минут

5 минут Порции: 1

– 1 стакан миндального молока;– половина замороженного банана;– листья шпината;– мята;– какао-бобы на ваш вкус.



Блейк Лайвли / Фото home sand gardens

В чаше блендера смешайте все ингредиенты.





Блейк Лайвли / Фото daily mail



Измельчите их в однородную массу и подавайте к столу.

Зеленый смузи от Риз Уизерспун, который заменяет ей завтрак в течение 10 лет

Время: 5 минут

5 минут Порции: 1

– 2 зеленых яблока;– 1 стакан кокосовой воды;– 1 киви;– 1 стебель сельдерея;– 1 авокадо;– немножко кинзы;– 3 кубика льда.



Риз Уизерспун / Фото la.racked

В чаше блендера смешайте все ингредиенты. Измельчите их в однородную массу и подавайте к столу. Приятного аппетита!

Протеиновый смузи от Дженнифер Энистон

Время: 5 минут

5 минут Порции: 1

– 120 г шпината;– 2 головки салата латук;– 1 груша;– 1 яблоко;– сок одного лимона;– 1 банан;– полстакана кокосовой воды.



Дженнифер Энистон / Фото pronutri fit

В чаше блендера смешайте все ингредиенты. Измельчите их в однородную массу. По желанию украсьте смузи ягодами черники. Приятного аппетита!

Омолаживающий смузи от Гвинет Пэлтроу

Время: 5 минут

5 минут Порции: 1

– колотый лед;– 1 стакан миндального молока;– 1 стакан вишни без косточек;– 1 ст. л. веганского протеина;– ½ ст. л. мака;– половина замороженного банана;– черника;– 5 шт. миндаля;– 2 – 3 капли жидкой стевии.



Гвинет Пэлтроу / Фото shes in the glow

В чаше блендера смешайте все ингредиенты. Измельчите их в однородную массу и подавайте к столу. Приятного аппетита!

– 1 ст. л. семян конопли;– 1 ст. л. кокосовой мякоти;– 1 ст. л. кокосового масла;– 1 ст. л. семян льна;– ¼ авокадо;– 1 стакан кусочков ананаса;– 150 мл миндального молока;– лед на ваш вкус;– 120 мл воды.