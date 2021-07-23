Любимые смузи звезд: рецепты от Синди Кроуфорд, Риз Уизерспун, Блейк Лайвли, Дженнифер Энистон

23 июля 2021 , 13:27
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Источник:

инстаграм no sugar desserts

Мы подготовили для вас пять разных рецептов смузи от мировых звезд, которые вы с легкостью можете приготовить дома и питаться, как ваш кумир! А еще смузи это невероятно вкусно и полезно.

Известные модели, актрисы и певицы всегда стараются держать себя в отличной форме, ведь это один из ключей к успеху и блестящей карьере. Чтобы пристально следить за своим питанием и не набрать лишних килограммов, селебритис выбирают только полезную пищу.

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Однако не у всех звезд есть время на приготовление пищи, поэтому они ищут вкусные, полезные, а главное быстрые блюда, которые готовятся за 5 минут. Мы подготовили для вас подборку вкусных смузи, которые готовят для себя Дженнифер Энистон, Синди Кроуфорд, Блейк Лайвли, Риз Уизерспун и Гвинет Пэлтроу.

Вам нужно только скопировать рецепт и приготовить его дома своими руками. Будьте здоровы и питайтесь правильно!

Идеальный смузи от Синди Кроуфорд

  • Время: 5 минут
  • Порции: 1


Синди Кроуфорд / Фото из соцсетей звезды

Ингредиенты:
– 1 стакан миндального молока;
– половина замороженного банана;
– листья шпината;
– мята;
– какао-бобы на ваш вкус.
  1. В чаше блендера смешайте все ингредиенты.
  2. Измельчите их в однородную массу.
  3. По желанию украсьте смузи ягодами черники. Приятного аппетита!

Яблочный смузи от Блейк Лайвли

  • Время: 5 минут
  • Порции: 1


Блейк Лайвли / Фото home sand gardens

Ингредиенты:
– 2 зеленых яблока;
– 1 стакан кокосовой воды;
– 1 киви;
– 1 стебель сельдерея;
– 1 авокадо;
– немножко кинзы;
– 3 кубика льда.
  1. В чаше блендера смешайте все ингредиенты.


    Блейк Лайвли / Фото daily mail

     
  2. Измельчите их в однородную массу и подавайте к столу.

Зеленый смузи от Риз Уизерспун, который заменяет ей завтрак в течение 10 лет

  • Время: 5 минут
  • Порции: 1


Риз Уизерспун / Фото la.racked

Ингредиенты:
– 120 г шпината;
– 2 головки салата латук;
– 1 груша;
– 1 яблоко;
– сок одного лимона;
– 1 банан;
– полстакана кокосовой воды.
  1. В чаше блендера смешайте все ингредиенты.
  2. Измельчите их в однородную массу и подавайте к столу. Приятного аппетита!

Протеиновый смузи от Дженнифер Энистон

  • Время: 5 минут
  • Порции: 1


Дженнифер Энистон / Фото pronutri fit

Ингредиенты:
– колотый лед;
– 1 стакан миндального молока;
– 1 стакан вишни без косточек;
– 1 ст. л. веганского протеина;
– ½ ст. л. мака;
– половина замороженного банана;
– черника;
– 5 шт. миндаля;
– 2 – 3 капли жидкой стевии.
  1. В чаше блендера смешайте все ингредиенты.
  2. Измельчите их в однородную массу.
  3. По желанию украсьте смузи ягодами черники. Приятного аппетита!

Омолаживающий смузи от Гвинет Пэлтроу

  • Время: 5 минут
  • Порции: 1


Гвинет Пэлтроу / Фото shes in the glow

Ингредиенты:
– 1 ст. л. семян конопли;
– 1 ст. л. кокосовой мякоти;
– 1 ст. л. кокосового масла;
– 1 ст. л. семян льна;
– ¼ авокадо;
– 1 стакан кусочков ананаса;
– 150 мл миндального молока;
– лед на ваш вкус;
– 120 мл воды.
  1. В чаше блендера смешайте все ингредиенты.
  2. Измельчите их в однородную массу и подавайте к столу. Приятного аппетита!
Автор: Богданна Рибак