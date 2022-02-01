Орзо – разновидность итальянской пасты, напоминающая рис. Отсюда ее второе название – ризони. Эту мелкую рисовидную пасту готовят и как самостоятельное блюдо, и на гарнир. Также орзо добавляют в первые блюда.

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Рецепт лимонного супа с орзо и курицей

  • Время: 30 минут
  • Порции: 6


Фото Damn delicious

Приготовление:

  1. Нарежьте куриное мясо кусочками 2 × 2 сантиметра, сдобрите солью и черным молотым перцем.

  2. Разогрейте в большой кастрюле 1 столовую ложку оливкового масла и обжарьте на ней курятину (2 – 3 минуты). Переложите в чистое блюдце.

  3. Добавьте в кастрюлю оставшееся масло и обжарьте измельченный чеснок, нарезанные мелкими кубиками лук, морковь и сельдерей. Готовьте, периодически помешивая, до готовности (3 – 4 минуты).

  4. Добавьте в овощную зажарку тимьян и тушите до появления аромата (примерно 1 минуту).


Фото Damn delicious

  1. Влейте куриный бульон, добавьте лавровый лист и 1 стакан воды. Доведите до кипения.
  1. Отдельно смешайте пасту орзо, розмарин и курицу.
  1. Добавьте смесь в суп и варите его, пока паста не станет мягкой (10 – 12 минут).
  1. Добавьте в суп лимонный сок, измельченную свежую петрушку и перемешайте.

Подавайте суп горячим. Приятного аппетита!