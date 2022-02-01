Орзо – разновидность итальянской пасты, напоминающая рис. Отсюда ее второе название – ризони. Эту мелкую рисовидную пасту готовят и как самостоятельное блюдо, и на гарнир. Также орзо добавляют в первые блюда.

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Рецепт лимонного супа с орзо и курицей

Время: 30 минут

30 минут Порции: 6



Фото Damn delicious

Ингредиенты:

– 2 столовые ложки оливкового масла;

– 500 граммов куриных бедер без костей и кожи;

– соль;

– свежемолотый черный перец;

– 3 зубчика чеснока;

– 1 луковица;

– 3 морковки;

– 2 стебля сельдерея;

– ½ чайной ложки сушеного тимьяна;

– 5 стаканов куриного бульона;

– 2 лавровых листа;

– ¾ стакана сырой пасты орзо;

– 1 веточка розмарина;

– сок 1 лимона;

– 2 столовые ложки измельченных свежих листьев петрушки.

Приготовление:

Нарежьте куриное мясо кусочками 2 × 2 сантиметра, сдобрите солью и черным молотым перцем. Разогрейте в большой кастрюле 1 столовую ложку оливкового масла и обжарьте на ней курятину (2 – 3 минуты). Переложите в чистое блюдце. Добавьте в кастрюлю оставшееся масло и обжарьте измельченный чеснок, нарезанные мелкими кубиками лук, морковь и сельдерей. Готовьте, периодически помешивая, до готовности (3 – 4 минуты). Добавьте в овощную зажарку тимьян и тушите до появления аромата (примерно 1 минуту).



Фото Damn delicious

Влейте куриный бульон, добавьте лавровый лист и 1 стакан воды. Доведите до кипения.

Отдельно смешайте пасту орзо, розмарин и курицу.

Добавьте смесь в суп и варите его, пока паста не станет мягкой (10 – 12 минут).

Добавьте в суп лимонный сок, измельченную свежую петрушку и перемешайте.

Подавайте суп горячим. Приятного аппетита!