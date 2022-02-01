Орзо – разновидность итальянской пасты, напоминающая рис. Отсюда ее второе название – ризони. Эту мелкую рисовидную пасту готовят и как самостоятельное блюдо, и на гарнир. Также орзо добавляют в первые блюда.
Читайте также Желатин не понадобится: готовим домашний холодец правильно
Рецепт лимонного супа с орзо и курицей
- Время: 30 минут
- Порции: 6
Фото Damn delicious
Приготовление:
-
Нарежьте куриное мясо кусочками 2 × 2 сантиметра, сдобрите солью и черным молотым перцем.
-
Разогрейте в большой кастрюле 1 столовую ложку оливкового масла и обжарьте на ней курятину (2 – 3 минуты). Переложите в чистое блюдце.
-
Добавьте в кастрюлю оставшееся масло и обжарьте измельченный чеснок, нарезанные мелкими кубиками лук, морковь и сельдерей. Готовьте, периодически помешивая, до готовности (3 – 4 минуты).
-
Добавьте в овощную зажарку тимьян и тушите до появления аромата (примерно 1 минуту).
Фото Damn delicious
- Влейте куриный бульон, добавьте лавровый лист и 1 стакан воды. Доведите до кипения.
- Отдельно смешайте пасту орзо, розмарин и курицу.
- Добавьте смесь в суп и варите его, пока паста не станет мягкой (10 – 12 минут).
- Добавьте в суп лимонный сок, измельченную свежую петрушку и перемешайте.
Подавайте суп горячим. Приятного аппетита!