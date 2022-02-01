Орзо – різновид італійської пасти, яка ззовні схожа на великий довгозернистий рис. Також її називають ризоні.
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Рецепт лимонного супу орзо з курятиною
- Час: 30 хвилин
- Порції: 6
Фото Damn delicious
Приготування:
- Наріжте куряче м'ясо шматочками 2х2 сантиметри, присмачте сіллю та чорним меленим перцем.
- Розігрійте у великій каструлі 1 столову ложку олії та обсмажте на ній курятину 2 – 3 хвилини. Перекладіть в чисте блюдце.
- Додайте решту олії в каструлю та обсмажте подрібнений часник, нарізані дрібними кубиками цибулю, моркву і селеру. Готуйте, періодично помішуючи, до готовності 3 – 4 хвилини. Додайте до овочевої засмажки чебрець та тушкуйте до появи аромату (приблизно 1 хвилину).
Фото Damn delicious
- Влийте курячий бульйон, додайте лавровий лист і додатково 1 склянку чистої води – доведіть до кипіння.
- Окремо перемішайте пасту орзо, розмарин і курку.
- Додайте суміш до супу та варіть його поки паста не стане м’якою (10 – 12 хвилин).
- Додайте до курячого супу лимонний сік, подрібнену свіжу петрушку та перемішайте.
Подавайте суп до столу гарячим. Смачного!