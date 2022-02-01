С виду – рис, а на самом деле – паста: готовим лимонный суп с орзо и курицей
Источник:Damn delicious
Этот сытный супчик с освежающими лимонными нотками, загущенный пастой орзо, станет хитом в вашей семье. Нежная курочка, богатая палитра овощей и специй сливаются в идеальную симфонию вкуса!
Орзо – разновидность итальянской пасты, напоминающая рис. Отсюда ее второе название – ризони. Эту мелкую рисовидную пасту готовят и как самостоятельное блюдо, и на гарнир. Также орзо добавляют в первые блюда.
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Рецепт лимонного супа с орзо и курицей
- Время: 30 минут
- Порции: 6
Фото Damn delicious
– 2 столовые ложки оливкового масла;
– 500 граммов куриных бедер без костей и кожи;
– соль;
– свежемолотый черный перец;
– 3 зубчика чеснока;
– 1 луковица;
– 3 морковки;
– 2 стебля сельдерея;
– ½ чайной ложки сушеного тимьяна;
– 5 стаканов куриного бульона;
– 2 лавровых листа;
– ¾ стакана сырой пасты орзо;
– 1 веточка розмарина;
– сок 1 лимона;
– 2 столовые ложки измельченных свежих листьев петрушки.
Приготовление:
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Нарежьте куриное мясо кусочками 2 × 2 сантиметра, сдобрите солью и черным молотым перцем.
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Разогрейте в большой кастрюле 1 столовую ложку оливкового масла и обжарьте на ней курятину (2 – 3 минуты). Переложите в чистое блюдце.
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Добавьте в кастрюлю оставшееся масло и обжарьте измельченный чеснок, нарезанные мелкими кубиками лук, морковь и сельдерей. Готовьте, периодически помешивая, до готовности (3 – 4 минуты).
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Добавьте в овощную зажарку тимьян и тушите до появления аромата (примерно 1 минуту).
Фото Damn delicious
- Влейте куриный бульон, добавьте лавровый лист и 1 стакан воды. Доведите до кипения.
- Отдельно смешайте пасту орзо, розмарин и курицу.
- Добавьте смесь в суп и варите его, пока паста не станет мягкой (10 – 12 минут).
- Добавьте в суп лимонный сок, измельченную свежую петрушку и перемешайте.
Подавайте суп горячим. Приятного аппетита!