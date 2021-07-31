Использование этого травянистого растения происходит из бывшей Персии. Еще в эпоху Средневековья арабы привезли несколько полезных рецептов в Испанию. Настоящий шпинатный бум произошел после Второй мировой войны в США. Именно тогда аграрии поняли, что продукт будет хорошо продаваться и стали повсеместно его рекламировать. Любит блюда из шпината и известная певица и актриса Дженнифер Лопес. Она является горячим сторонником шпинатной диеты.
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Когда актриса готовилась к беременности, ей нужно было увеличить потребление фолиевой кислоты, которой богат шпинат. Дженнифер перешла на специальную диету, которую для нее разработал известный шеф-повар. В состав диеты входили рецепты шпината на завтрак (омлеты), на обед (салат) и даже на ужин (полосе).
Рецепт омлета со шпинатом
Время: 15 минут
Порций: 2
Душистый рецепт / Фото Food and Mood
Ингредиенты:
- 3 яйца;
- 2 столовые ложки молока
- 3 столовые ложки сливочного масла;
- 200 граммов шпината;
- чайная ложка муки;
- зубчик чеснока;
- соль, перец.
Приготовление:
- Шпинат промыть и очистить. Ошпарить листья кипятком и крупно порезать.
- Разогреть сковороду и выложить на нее сливочное масло, обжарить шпинат на сковороде около трех минут.
- Яйца смешать с оставшимся молоком, посолить и пожарить омлет.
- Выложить на готовый омлет шпинат. После этого сложить омлет пополам и выложить его на разогретую тарелку.
- По желанию блюдо полить растопленным сливочным маслом и добавить мускатный орех, тертый желтый сыр или горгонзолу.