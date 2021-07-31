Использование этого травянистого растения происходит из бывшей Персии. Еще в эпоху Средневековья арабы привезли несколько полезных рецептов в Испанию. Настоящий шпинатный бум произошел после Второй мировой войны в США. Именно тогда аграрии поняли, что продукт будет хорошо продаваться и стали повсеместно его рекламировать. Любит блюда из шпината и известная певица и актриса Дженнифер Лопес. Она является горячим сторонником шпинатной диеты.

Интересно Мариновать нельзя покупать: что лучше – купить уже подготовленное мясо или замариновать самостоятельно

Когда актриса готовилась к беременности, ей нужно было увеличить потребление фолиевой кислоты, которой богат шпинат. Дженнифер перешла на специальную диету, которую для нее разработал известный шеф-повар. В состав диеты входили рецепты шпината на завтрак (омлеты), на обед (салат) и даже на ужин (полосе).

Рецепт омлета со шпинатом

Время: 15 минут

Порций: 2

Душистый рецепт / Фото Food and Mood

Ингредиенты:

  • 3 яйца;
  • 2 столовые ложки молока
  • 3 столовые ложки сливочного масла;
  • 200 граммов шпината;
  • чайная ложка муки;
  • зубчик чеснока;
  • соль, перец.

Приготовление:

  1. Шпинат промыть и очистить. Ошпарить листья кипятком и крупно порезать.
  2. Разогреть сковороду и выложить на нее сливочное масло, обжарить шпинат на сковороде около трех минут.
  3. Яйца смешать с оставшимся молоком, посолить и пожарить омлет.
  4. Выложить на готовый омлет шпинат. После этого сложить омлет пополам и выложить его на разогретую тарелку.
  5. По желанию блюдо полить растопленным сливочным маслом и добавить мускатный орех, тертый желтый сыр или горгонзолу.