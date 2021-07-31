Використання цієї трав’янистої рослини походить з колишньої Персії. Ще у добу Середньовіччя араби привезли кілька корисних рецептів у Іспанію. Справжній шпинатний бум відбувся після Другої світової війни в Сполучених Штатах Америки. Саме тоді аграрії зрозуміли, що продукт буде добре продаватися та почали всюди його рекламувати. Полюбляє страви зі шпинату і відома співачка та актриса Дженніфер Лопес. Вона є палким прихильником шпинатної дієти.
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Коли актриса готувалася до вагітності, їй потрібно було збільшити споживання фолієвої кислоти, якою багатий шпинат. Дженніфер перейшла на спеціальну дієту, яку для неї розробив відомий шеф-кухар. До складу дієти входили рецепти шпинату на сніданок (омлети), на обід (салат) і навіть на вечерю (смузі).
Рецепт омлету зі шпинатом
Час: 15 хвилин
Порцій: 2
Запашний рецепт / Фото Food and Mood
Інгредієнти:
- 3 яйця;
- 2 столові ложки молока;
- 3 столові ложки вершкового масла;
- 200 грамів шпинату;
- чайна ложка борошна;
- зубчик часнику;
- сіль перець.
Приготування:
- Шпинат промити та очистити. Ошпарити листя окропом та грубо порізати.
- Розігріти пательню та викласти на неї вершкове масло, обсмажити шпинат на сковорідці близько трьох хвилин.
- Яйця змішати з молоком, що залишилося, посолити та посмажити омлет.
- Викласти на готовий омлет шпинат. Після цього скласти омлет навпіл і викласти його на розігріту тарілку.
- За бажанням страву полити розтопленим вершковим маслом і додати мускатний горіх, тертий жовтий сир чи горгонзолу.