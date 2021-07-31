Завтрак Дженнифер Лопес: нежный омлет со шпинатом

Шпинат наделен многими витаминами и полезными веществами, это прекрасное дополнение к завтраку. Шелковистый омлет со шпинатом – любимый завтрак известной голливудской актрисы и певицы Дженнифер Лопес.

Использование этого травянистого растения происходит из бывшей Персии. Еще в эпоху Средневековья арабы привезли несколько полезных рецептов в Испанию. Настоящий шпинатный бум произошел после Второй мировой войны в США. Именно тогда аграрии поняли, что продукт будет хорошо продаваться и стали повсеместно его рекламировать. Любит блюда из шпината и известная певица и актриса Дженнифер Лопес. Она является горячим сторонником шпинатной диеты.

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Когда актриса готовилась к беременности, ей нужно было увеличить потребление фолиевой кислоты, которой богат шпинат. Дженнифер перешла на специальную диету, которую для нее разработал известный шеф-повар. В состав диеты входили рецепты шпината на завтрак (омлеты), на обед (салат) и даже на ужин (полосе).

Рецепт омлета со шпинатом

Время: 15 минут

Порций: 2

Душистый рецепт / Фото Food and Mood

Ингредиенты:

3 яйца;

2 столовые ложки молока

3 столовые ложки сливочного масла;

200 граммов шпината;

чайная ложка муки;

зубчик чеснока;

соль, перец.

Приготовление: