Вкусная закуска может стать отличным вариантом для перекуса в любое время дня. Маленькая "пицца" из шампиньонов портобелло и любимых ингредиентов – именно то, что нужно для прекрасного перерыва во время рабочего дня или для просмотра сериала.

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Рецепт маленькой пиццы из шампиньонов

Время: 40 минут

Порций: 2

Вкусный перекус на все случаи жизни / Фото Pysznosci

Ингредиенты:

4 шампиньона портобелло;

5 столовых ложек оливкового масла;

200 грамм нарезанных помидоров;

столовая ложка сушеного розмарина;

столовая ложка сушеного орегано;

2 зубчика чеснока;

1,5 чайной ложки соли;

половина чайной ложки черного перца;

80 грамм моцареллы;

4 помидора черри;

базилик;

ветчина (по желанию).

Приготовление:

Сначала готовим соус. Разогреваем масло и добавляем помидоры. Добавляем сушеные специи, соль и давленый чеснок. Доводим до кипения, чтобы соус загустел. Грибы моем, обсушиваем и кладем в форму для выпечки или противень. Сбрызгиваем оливковым маслом, приправляем солью и перцем. Ставим в разогретую до 200 градусов духовку и запекаем 10 минут. Достаем грибы и заливаем их соусом. Сверху выкладываем кусочки моцареллы, нарезанные помидоры черри, ветчину и базилик. Ставим в духовку на 5 минут. Подаем закуску с любимым напитком.

Приятного аппетита!