Курицу по этому рецепту можно пожарить на сковороде-гриль, если она есть, а можно использовать и обычную сковородку. Когда мясо будет готово – украсьте его сальсой и порадуйте родных и близких особым блюдом!

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Рецепт куриного филе со сливовой сальсой

Время: 30 минут

Порций: 3

Сочно и вкусно / Фото kwestia smaku

Ингредиенты:

500 грамм куриного филе;

половина чайной ложки паприки;

половина чайной ложки молотого тмина;

щепотка красного острого перца;

1 чайная ложка сахара;

1 столовая ложка оливкового масла.

Сливовая сальса:

400 грамм слив;

половина красного лука;

2 столовые ложки измельченной петрушки или базилика;

перец чили по вкусу;

2 чайные ложки сахара;

сок 1 лимона;

1 чайная ложка оливкового масла.

Приготовление: