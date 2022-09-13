Курицу по этому рецепту можно пожарить на сковороде-гриль, если она есть, а можно использовать и обычную сковородку. Когда мясо будет готово – украсьте его сальсой и порадуйте родных и близких особым блюдом!

Читайте Вкусно, как дома: эксклюзивная линейка "Наша Ряба Аппетитная" от шефа Алика Мкртчяна

Рецепт куриного филе со сливовой сальсой

Время: 30 минут
Порций: 3

Сочно и вкусно / Фото kwestia smaku

Ингредиенты:

  • 500 грамм куриного филе;
  • половина чайной ложки паприки;
  • половина чайной ложки молотого тмина;
  • щепотка красного острого перца;
  • 1 чайная ложка сахара;
  • 1 столовая ложка оливкового масла.

Сливовая сальса:

  • 400 грамм слив;
  • половина красного лука;
  • 2 столовые ложки измельченной петрушки или базилика;
  • перец чили по вкусу;
  • 2 чайные ложки сахара;
  • сок 1 лимона;
  • 1 чайная ложка оливкового масла.

Приготовление:

  1. Разделите мясо на филе одинаковой толщины.
  2. Приправить специями. Посыпьте сахаром и смажьте оливковым маслом.
  3. Ингредиенты для сальсы нарежьте небольшими кубиками, приправьте солью, перцем и смешайте с сахаром, лимонным соком и оливковым маслом.
  4. Выложите филе на раскаленную сковороду (гриль или обычную) и через 3 минуты переверните. Повторите обжарку с другой стороны.
  5. Когда мясо будет готово, посыпьте филе сальсой и сбрызните соком лимона.
  6. Спустя время отставьте от огня и подавайте к столу.