Курицу по этому рецепту можно пожарить на сковороде-гриль, если она есть, а можно использовать и обычную сковородку. Когда мясо будет готово – украсьте его сальсой и порадуйте родных и близких особым блюдом!
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Рецепт куриного филе со сливовой сальсой
Время: 30 минут
Порций: 3
Сочно и вкусно / Фото kwestia smaku
Ингредиенты:
- 500 грамм куриного филе;
- половина чайной ложки паприки;
- половина чайной ложки молотого тмина;
- щепотка красного острого перца;
- 1 чайная ложка сахара;
- 1 столовая ложка оливкового масла.
Сливовая сальса:
- 400 грамм слив;
- половина красного лука;
- 2 столовые ложки измельченной петрушки или базилика;
- перец чили по вкусу;
- 2 чайные ложки сахара;
- сок 1 лимона;
- 1 чайная ложка оливкового масла.
Приготовление:
- Разделите мясо на филе одинаковой толщины.
- Приправить специями. Посыпьте сахаром и смажьте оливковым маслом.
- Ингредиенты для сальсы нарежьте небольшими кубиками, приправьте солью, перцем и смешайте с сахаром, лимонным соком и оливковым маслом.
- Выложите филе на раскаленную сковороду (гриль или обычную) и через 3 минуты переверните. Повторите обжарку с другой стороны.
- Когда мясо будет готово, посыпьте филе сальсой и сбрызните соком лимона.
- Спустя время отставьте от огня и подавайте к столу.