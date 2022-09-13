Курку за цим рецептом можна посмажити на сковороді-гриль, якщо вона є, а можна використати й звичайну сковорідку. Коли м'ясо буде готове – прикрасьте його сальсою і потіште рідних та близьких особливою стравою!

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Рецепт курячого філе зі сливовою сальсою

Час: 30 хвилин

Порцій: 3

Соковито та смачно / Фото kwestia smaku

Інгредієнти:

500 грамів курячого філе;

пів чайної ложки паприки;

пів чайної ложки меленого кмину;

щіпка червоного гострого перцю;

1 чайна ложка цукру;

1 столова ложка оливкової олії.

Сливова сальса:

400 грамів слив;

пів червоної цибулі;

2 столові ложки подрібненої петрушки або базиліка;

перець чилі до смаку;

2 чайні ложки цукру;

сік 1 лимону;

1 чайна ложка оливкової олії.

Приготування: