Курку за цим рецептом можна посмажити на сковороді-гриль, якщо вона є, а можна використати й звичайну сковорідку. Коли м'ясо буде готове – прикрасьте його сальсою і потіште рідних та близьких особливою стравою!

Читайте Смачно, як вдома: ексклюзивна лінійка "Наша Ряба Апетитна" від шефа Аліка Мкртчяна

Рецепт курячого філе зі сливовою сальсою

Час: 30 хвилин
Порцій: 3

Соковито та смачно / Фото kwestia smaku

Інгредієнти:

  • 500 грамів курячого філе;
  • пів чайної ложки паприки;
  • пів чайної ложки меленого кмину;
  • щіпка червоного гострого перцю;
  • 1 чайна ложка цукру;
  • 1 столова ложка оливкової олії.

Сливова сальса:

  • 400 грамів слив;
  • пів червоної цибулі;
  • 2 столові ложки подрібненої петрушки або базиліка;
  • перець чилі до смаку;
  • 2 чайні ложки цукру;
  • сік 1 лимону;
  • 1 чайна ложка оливкової олії.

Приготування:

  1. Розділіть м'ясо на філе однакової товщини.
  2. Приправити спеціями. Посипте цукром і змастіть оливковою олією.
  3. Інгредієнти для сальси наріжте невеликими кубиками, приправте сіллю, перцем і змішайте з цукром, соком лимона та оливковою олією.
  4. Викладіть філе на розпечену сковороду (гриль або звичайну) і приблизно через 3 хвилини переверніть. Повторіть обсмажування з іншого боку.
  5. Коли м’ясо буде готове, посипте філе сальсою і збризніть соком лимона.
  6. Через деякий час відставте від вогню і подавайте до столу.