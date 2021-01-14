Настоящий рецепт итальянского ризотто от шеф-повара Владимира Ярославского
Если вы всегда хотели попробовать приготовить настоящее итальянское ризотто, но у вас не было рецепта – время пришло!
Владимир Ярославский поделился настоящим рецептом классического ризотто на своей странице в инстаграме.
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Чтобы приготовить ризотто так как его готовят в Италии, прежде всего нужно выбрать правильный рис. Для ризотто используют только специальные сорта – Арборио и Карнаролли. Шеф-повар рекомендует использовать для блюда Карнаролли, если вы новичок в приготовлении ризотто.
Как приготовить ризотто
С приложениями к блюду Владимир Ярославский предлагает определиться самостоятельно. Это могут быть грибы, трюфельная паста, овощи, мясо, печень.
- Мелко нарежьте лук и обжарьте его на сковороде с оливковым маслом.
- Добавьте рис и немного обжарьте его, зерна должны побелеть.
- Влейте белого вина, испарите его, перемешивая деревянной ложкой.
- Небольшими порциями вливайте в блюдо горячий бульон, разделите его на 4-6 частей.
- Готовим рис альденте и только тогда добавляем сливочное масло – перемешиваем.
- Снимаем блюдо с огня, добавляем сыр и перемешиваем до кремовой структуры.
- Подавайте ризотто к столу посыпав Пармезаном и с добавлением оливкового масла. Приятного аппетита!
Источник: SmachnoNews
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