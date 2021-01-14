Если вы всегда хотели попробовать приготовить настоящее итальянское ризотто, но у вас не было рецепта – время пришло!

Владимир Ярославский поделился настоящим рецептом классического ризотто на своей странице в инстаграме.

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Чтобы приготовить ризотто так как его готовят в Италии, прежде всего нужно выбрать правильный рис. Для ризотто используют только специальные сорта – Арборио и Карнаролли. Шеф-повар рекомендует использовать для блюда Карнаролли, если вы новичок в приготовлении ризотто.

Как приготовить ризотто

Ингредиенты:

– 160 г риса;

– 40 г лука шалот;

– 15 г оливкового масла +10 г;

– 50-60 г белого вина;

– 500 мл куриного бульона;

– 20 г сливочного масла;

– 80-100 г сыра Пармезан.

С приложениями к блюду Владимир Ярославский предлагает определиться самостоятельно. Это могут быть грибы, трюфельная паста, овощи, мясо, печень.