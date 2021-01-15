Володимир Ярославський надихнувся рецептом Хестона Блюменталя та запропонував приготувати звичну для нас курку на новий лад. За рецептом шеф-кухаря птиця готується в духовці при низьких температурах, виходить надзвичайно соковитою та смачною. Деталі приготування курки в матеріалі Smachno News.

Талановитий шеф-кухар та ресторатор Володимир Ярославський активно спілкується зі своїми підписниками у соцмережах та охоче ділиться своїми знаннями з кулінарії. Нещодавно шеф-кухар розповів на своїй сторінці в інстаграм, як приготувати курку, щоб вона була смачною, а головне соковитою.

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Володимир Ярославський не приховує, що викладений ним рецепт він підглянув у всесвітнього кухаря Хестона Блюменталя, щоправда, український кулінар підлаштував його трішки на свій лад.

Секрет приготування соковитої курки в тому, що білок, на який багата птиця, набухає в соленій воді, а головне завдання кухаря – залишити в м'ясі якнайбільше вологи.

Як приготувати соковиту курку в духовці

Інгредієнти:

– тушка курки 1,5 кг;

– соляний розчин (1,5 л води + 60 г солі);

– лимон;

– гілочки розмарину;

– гірчиця;

– соєвий соус;

– соняшникова олія;

– чорний мелений перець;

– вершкове масло.

Ретельно помийте курку та просушіть паперовими рушниками. Приготуйте соляний розчин для птиці, змішайте сіль з водою та перемішайте до однорідної консистенції. Доведіть розсіл до кипіння та охолодіть. Занурте курку в розчин та відправте в холодильник на 10-12 годин. Співвідношення ваги курки до соляного розчину повинне бути 1:1. Важливо, щоб курка була повністю покрита водою. Дістаньте курку з розчину, просушіть паперовими рушниками та натріть сумішшю з гірчиці, соєвого соусу та олії – не переборщіть з інгредієнтами. Натирайте тушку зовні та всередині, додайте ще чорного перцю. В середину тушки птиці покладіть лимон, попередньо зробивши в ньому кільки дірочок, і гілочки розмарину. Розігрійте духовку до 95 градусів та поставте курку пектись на 2,5-3 години. Вкінці приготування температура в курячій грудці буде 60 градусів. Дістаньте готову курку та загорніть її у фольгу – відставте "відпочити" в тепле місце на 45 хвилин. Знову розігрійте духовку, але тепер до температури 260-280 градусів, ставимо курочку пектись та доводимо її до золотистої скоринки. Не забудьте поливати її соком, що утворюється під час випікання. Цей процес займе у вас близько 15-20 хвилин. Додатково можна змастити скоринку курки вершковим маслом, тоді вона вийде більш рум'яною ззовні. Приблизна температура грудки буде 74 градуси. Вишукана курочка готова, смачного!

З соку, що залишився після випікання курки, Володимир Ярославський радить приготувати соус, або пасерувати на ньому овочі.