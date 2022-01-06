Сочная рулька в пиве к праздничному столу: рецепт для большой компании

6 января 2022 , 19:52
Читати новину українською

Источник:

ютуб Лизы Глинской

Запеченная рулька – отличный вариант блюда для большой компании. Ее вкус покорит любого гурмана, ведь она запечена в пиве и глазури из меда и горчицы. Вкуснятина!

Сочную свиную рульку подавайте к столу с квашеной капустой, запеченным картофелем или другими любимыми соленьями.

Читайте также Вкусные блюда на Новый год: курочка в вишневом маринаде, рулет с паприкой и голени с карри

Рецепт свиной рульки в пиве

Время: 4 часа
Порции: 6

Ингредиенты:
– 1 свиная рулька;
– 2 литра темного пива;
– 1 репчатая луковица;
– 1 морковь;
– 1 головка чеснока;
– гвоздика, бадьян, лавровый лист;
– соль.
Для глазирования:
– 30 граммов острой горчицы;
– 30 граммов меда.

Приготовление:

  1. В большую кастрюлю положите рульку, почищенную морковь, лук, чеснок, лавровый лист, бадьян и гвоздику.

Скриншот из видео Лизы Глинской

  1. Посыпьте все солью и отправьте на огонь. Влейте в рульку пиво и накройте крышкой.
  2. Варите рульку на умеренном огне 2,5 – 3 часа.
  3. Переложите рульку в рукав для запекания.
  4. Залейте в рукав для запекания 200 миллилитров пивного бульона и зафиксируйте концы.

Скриншот из видео Лизы Глинской

  1. Запекайте рульку в разогретой до 180 градусов духовке 40 минут.
  2. Для глазури смешайте мед и горчицу.
  3. Достаньте рульку из духовки, переложите на чистый разрезанный рукав или фольгу и обильно смажьте глазурью.

Скриншот из видео Лизы Глинской

  1. Снова отправьте рульку в духовку на 10 минут.

Скриншот из видео Лизы Глинской

  1. Вкусная, сочная свиная рулька готова. Приятного аппетита!

Видеорецепт приготовления свиной рульки в пиве:


 

Автор: Богданна Рибак