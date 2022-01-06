Сочную свиную рульку подавайте к столу с квашеной капустой, запеченным картофелем или другими любимыми соленьями.
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Рецепт свиной рульки в пиве
Время: 4 часа
Порции: 6
Приготовление:
- В большую кастрюлю положите рульку, почищенную морковь, лук, чеснок, лавровый лист, бадьян и гвоздику.
Скриншот из видео Лизы Глинской
- Посыпьте все солью и отправьте на огонь. Влейте в рульку пиво и накройте крышкой.
- Варите рульку на умеренном огне 2,5 – 3 часа.
- Переложите рульку в рукав для запекания.
- Залейте в рукав для запекания 200 миллилитров пивного бульона и зафиксируйте концы.
Скриншот из видео Лизы Глинской
- Запекайте рульку в разогретой до 180 градусов духовке 40 минут.
- Для глазури смешайте мед и горчицу.
- Достаньте рульку из духовки, переложите на чистый разрезанный рукав или фольгу и обильно смажьте глазурью.
Скриншот из видео Лизы Глинской
- Снова отправьте рульку в духовку на 10 минут.
Скриншот из видео Лизы Глинской
- Вкусная, сочная свиная рулька готова. Приятного аппетита!
Видеорецепт приготовления свиной рульки в пиве: