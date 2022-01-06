Сочную свиную рульку подавайте к столу с квашеной капустой, запеченным картофелем или другими любимыми соленьями.

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Рецепт свиной рульки в пиве

Время: 4 часа
Порции: 6

Приготовление:

  1. В большую кастрюлю положите рульку, почищенную морковь, лук, чеснок, лавровый лист, бадьян и гвоздику.

Скриншот из видео Лизы Глинской

  1. Посыпьте все солью и отправьте на огонь. Влейте в рульку пиво и накройте крышкой.
  2. Варите рульку на умеренном огне 2,5 – 3 часа.
  3. Переложите рульку в рукав для запекания.
  4. Залейте в рукав для запекания 200 миллилитров пивного бульона и зафиксируйте концы.

Скриншот из видео Лизы Глинской

  1. Запекайте рульку в разогретой до 180 градусов духовке 40 минут.
  2. Для глазури смешайте мед и горчицу.
  3. Достаньте рульку из духовки, переложите на чистый разрезанный рукав или фольгу и обильно смажьте глазурью.

Скриншот из видео Лизы Глинской

  1. Снова отправьте рульку в духовку на 10 минут.

Скриншот из видео Лизы Глинской

  1. Вкусная, сочная свиная рулька готова. Приятного аппетита!

Видеорецепт приготовления свиной рульки в пиве: