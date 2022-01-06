Соковиту свинячу рульку подавайте до столу з квашеною капустою, запеченою картоплею або іншими улюбленими соліннями.

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Рецепт свинячої рульки в пиві

  • Час: 4 години
  • Порції: 6

Приготування:

  1. У велику каструлю покладіть рульку, почищену моркву, цибулю, часник, лавровий лист, бадьян та гвоздику.


Скріншот з відео Лізи Глінської

  1. Посипте все сіллю та відправте на вогонь. Влийте до рульки пиво та накрийте кришкою.
  1. Варіть рульку на помірному вогні 2,5 – 3 години.
  1. Перекладіть рульку в рукав для запікання.
  1. Залийте в рукав для запікання 200 мілілітрів пивного бульйону та зафіксуйте кінці.


Скріншот з відео Лізи Глінської

  1. Запікайте рульку в розігрітій до 180 градусів духовці 40 хвилин.
  1. Для глазурі змішайте мед та гірчицю.
  1. Дістаньте рульку з духовки, перекладіть на чистий розрізаний рукав або фольгу і рясно змастіть глазур'ю.


Скріншот з відео Лізи Глінської

  1. Знову відправте рульку в духовку на 10 хвилин.


Скріншот з відео Лізи Глінської

  1. Смачна, соковита свиняча рулька готова. Смачного!

Відеорецепт приготування свинячої рульки в пиві: