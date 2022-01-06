Соковиту свинячу рульку подавайте до столу з квашеною капустою, запеченою картоплею або іншими улюбленими соліннями.
Читайте також Смачні страви на Новий рік: курочка у вишневому маринаді, рулет із паприкою та гомілки з карі
Рецепт свинячої рульки в пиві
- Час: 4 години
- Порції: 6
Приготування:
- У велику каструлю покладіть рульку, почищену моркву, цибулю, часник, лавровий лист, бадьян та гвоздику.
Скріншот з відео Лізи Глінської
- Посипте все сіллю та відправте на вогонь. Влийте до рульки пиво та накрийте кришкою.
- Варіть рульку на помірному вогні 2,5 – 3 години.
- Перекладіть рульку в рукав для запікання.
- Залийте в рукав для запікання 200 мілілітрів пивного бульйону та зафіксуйте кінці.
Скріншот з відео Лізи Глінської
- Запікайте рульку в розігрітій до 180 градусів духовці 40 хвилин.
- Для глазурі змішайте мед та гірчицю.
- Дістаньте рульку з духовки, перекладіть на чистий розрізаний рукав або фольгу і рясно змастіть глазур'ю.
Скріншот з відео Лізи Глінської
- Знову відправте рульку в духовку на 10 хвилин.
Скріншот з відео Лізи Глінської
- Смачна, соковита свиняча рулька готова. Смачного!
Відеорецепт приготування свинячої рульки в пиві: