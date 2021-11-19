Запеченная курица – всегда отличная опция для роскошного ужина. Единственные требования к блюду – сочное мясо и хрустящая корочка.
Интересно Легко, быстро и со вкусом: топ-3 необычных блюда из курицы, которые покорят всю семью
Достичь наилучшего результата помогут простые ингредиенты и банка пива. Немножко старания – и вкусный ужин готов.
Рецепт курицы на банке с пивом
Время: 1 час
Порций: 4
Особый рецепт привычного блюда / Фото сайт Євгена Клопотенка
Ингредиенты
- 1 курица;
- бутылка темного пива (0,5);
- 2 столовые ложки приправы для курицы;
- 2 столовых ложки масла;
- соль и перец по вкусу.
Приготовление
- Готовим все ингредиенты для приготовления и включаем духовку на 180 градусов.
- Натираем курицу солью и перцем сначала внутри, а затем снаружи. Также натираем ее готовой смесью специй или подбираем их по своему вкусу.
- Смазываем курицу со всех сторон растительным маслом. Это поможет корочке стать золотистой и хрустящей.
- Снимаем с банки пива бумажную этикетку и моем место, где она была. Открываем пиво и выливаем 1/4 содержимого, чтобы во время запекания не было много пены.
- Застилаем противень пергаментом и аккуратно насаживаем курицу на банку и ставим в духовку. Нужно учитывать, чтобы бутылка с курицей не упала. Курицу ставим на нижний уровень духовки.
- Курицу весом до 1 килогама нужно запекать примерно час, чем больше курица – тем больше времени.
- Для проверки готовности нужно проткнуть курицу – должен пойти прозрачный сок.
- Когда курица готова – дайте ей немного отдохнуть и нарезайте к столу.
Приятного аппетита!