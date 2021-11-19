Запечена курка – завжди чудова опція для розкішної вечері. Єдині вимоги до страви – соковите м'ясо та хрустка скоринка.
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Досягнути найкращого результату допоможуть прості інгредієнти та банка пива. Трішки старання – і смачна вечеря готова.
Рецепт курки на банці з пивом
Час: 1 година
Порцій: 4
Особливий рецепт звичної страви / Фото сайт Євгена Клопотенка
Інгредієнти
- 1 курка;
- банка темного пива (0,5);
- 2 столові ложки приправи для курки;
- 2 столові ложки олії;
- сіль та перець до смаку.
Приготування
- Готуємо усі інгредієнти до приготування та вмикаємо духовку на 180 градусів.
- Натираємо курку сіллю та перцем спочатку всередині, а потім ззовні. Також натираємо її готовою сумішшю спецій або підбираємо їх до свого смаку.
- Змащуємо курку зі всіх сторін олією. Це допоможе шкірці стати золотавою та хрумкою.
- Знімаємо з банки пива паперову етикетку та миємо те місце, де вона була. Відкриваємо пиво та виливаємо 1/4 вмісту, щоб під час запікання не було багато піни.
- Застеляємо деко пергаментом та акуратно насаджуємо курку на банку та ставимо в духовку. Потрібно зважати, щоб банка з куркою не впала. Курку ставимо на нижній рівень духовки.
- Курку вагою до 1 кілогама треба запікати приблизно годину, чим більша курка – тим більше часу. Для перевірки готовності треба проштрикнути курку – має піти прозорий сік.
- Коли курка готова – дайте їй трішки "відпочити" та нарізайте до столу.
Смачного!