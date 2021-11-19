Сочное мясо при минимальных усилиях: курица на банке пива от Евгения Клопотенко

Запеченная курица – всегда отличная опция для роскошного ужина. Единственные требования к блюду – сочное мясо и хрустящая корочка.

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Достичь наилучшего результата помогут простые ингредиенты и банка пива. Немножко старания – и вкусный ужин готов.

Время: 1 час

Порций: 4

Особый рецепт привычного блюда / Фото сайт Євгена Клопотенка

Ингредиенты

Приготовление

Готовим все ингредиенты для приготовления и включаем духовку на 180 градусов.

Натираем курицу солью и перцем сначала внутри, а затем снаружи. Также натираем ее готовой смесью специй или подбираем их по своему вкусу.

Смазываем курицу со всех сторон растительным маслом. Это поможет корочке стать золотистой и хрустящей.

Снимаем с банки пива бумажную этикетку и моем место, где она была. Открываем пиво и выливаем 1/4 содержимого, чтобы во время запекания не было много пены.

Застилаем противень пергаментом и аккуратно насаживаем курицу на банку и ставим в духовку. Нужно учитывать, чтобы бутылка с курицей не упала. Курицу ставим на нижний уровень духовки.

Курицу весом до 1 килогама нужно запекать примерно час, чем больше курица – тем больше времени.

Для проверки готовности нужно проткнуть курицу – должен пойти прозрачный сок.