Сочные котлеты: как достичь идеального результата

Котлеты из фарша – очень популярное блюдо на украинском столе. Они не только просты в приготовлении, но и особенно сытны. Чтобы приготовить вкусное и сочное блюдо с хрустящей корочкой, недостаточно иметь только проверенный рецепт. Следует знать некоторые тонкости приготовления этого блюда.

Основой котлет из фарша является мясо хорошего качества. Планируя их на ужин, обычно покупают свинину: лопатку или корейку. Однако, если вы хотите снизить калорийность блюда, следует выбрать куриное мясо.

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Следующим пунктом, от которого будет зависеть вкус котлет – картофель, панировочные сухари или хлеб. Они используются в качестве взаимозаменяемых компонентов в зависимости от ваших кулинарных привычек.

Аппетитные котлеты / Фото pexels

В котлеты не следует добавлять воду, лучше заменить ее молоком. Благодаря этому ингредиенту улучшится текстура блюда.

Нежно и сочно / Фото pexels

Выбирая специи, не стоит ограничиваться только солью и перцем. Не нужно забывать о широком ассортименте перцев: для любителей мягких вкусов достаточно обычного черного, а любители острого могут добавить щепотку или две копченой паприки, также ничто не мешает добавить немного чили.

Невероятное вкуснятина / Фото pexels

В фарш котлет не надо добавлять целое яйцо, а только желтки. А для того чтобы котлеты были сочными, нужно добавить внутрь фарша немного сливочного масла.

Чтобы котлеты хорошо пропеклись, нужно их класть на раскаленную сковороду с хорошим слоем растительного масла. Жарить их следует сначала на сильном огне, чтобы появилась корочка, а затем снизить температуру и подержать котлеты под закрытой крышкой 10 – 15 минут.