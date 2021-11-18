Основою котлет з фаршу є м’ясо хорошої якості. Плануючи їх на вечерю, зазвичай купують свинину: лопатку або корейку. Однак, якщо ви хочете понизити калорійність страви, варто обрати куряче м’ясо.

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Наступним пунктом, від якого залежатиме смак котлет, є додаток до м’яса – картопля, панірувальні сухарі чи хліб. Вони використовуються як взаємозамінні компоненти в залежності від ваших кулінарних звичок.

Апетитні котлети / Фото pexels

У котлети не варто додавати воду, краще замінити її молоком. Завдяки цьому інгредієнту покращиться текстура страви.

Ніжно та соковито / Фото pexels

Обираючи спеції, не варто обмежуватися лише сіллю і перцем. Не потрібно забувати про широкий асортимент перців: для любителів м’яких смаків достатньо звичайного чорного, а любителі гострого можуть додати щіпку або дві копченої паприки, також ніщо не заважає додати трохи чилі.

Неймовірна смакота / Фото pexels

У фарш котлет не потрібно додавати ціле яйце, а тільки жовтки. А для того, щоб котлети були соковитими, можна додати всередину фаршу трохи вершкового масла.

Щоб котлети гарно пропеклися, слід їх класти на розпечену сковороду з гарним шаром олії. Смажити їх варто спочатку на сильному вогні, щоб з'явилася скоринка, а потім зменшити температуру та потримати котлети під закритою кришкою 10-15 хвилин.