Это, без преувеличения, самый лучший рецепт котлет, который вы когда-либо имели. Кстати, если вы не употребляете жареную пищу, их с легкостью можно запечь в духовке.

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Подавай то домашние куриные котлеты в любимый гарнир: макароны, картофельное пюре, гречку или с овощным салатом. Такое блюдо подойдет ко всему!

Рецепт куриных котлет

Время: 30 минут

30 минут Порции: 4⠀

Ингредиенты:

– 500 граммов куриного фарша;

– 1/4 батона;

– 1 средняя морковь;

– 1 средний лук;

– 1 яйцо;

– 2 – 3 зубчика чеснока;

– соль;

– черный молотый перец;

– орегано;

– масло.

Приготовление:

Хлеб замачиваем в молоке или воде.

️ Чистим и натираем морковь на мелкой терке. Лук можно натереть на терке сразу к куриному фаршу. Чеснок также трем на терке.

Хлеб максимально отжимаем от воды или молока.

Смешиваем все вместе: куриный фарш, хлеб, морковь, лук, чеснок, яйцо, солим, перчим и добавляем щедрую щепотку орегано.

️Формируем котлеты и жарим на умеренном огне. Смачивайте ручки водой, так легче будет формировать котлетки.

Если вы не употребляете жареного, запеките их в духовке на 180 градусов 20 минут.

Приятного тебе аппетита!