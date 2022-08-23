Запеченная в духовке кукуруза – идеальная закуска к любому столу. Она не только полезна, но еще и сочная и очень вкусная.

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Чтобы подчеркнуть ее вкус, мы советуем использовать маринад из сливочного масла и любимых специй. В фольге кукуруза приготовится в своем соке и станет чрезвычайной.

Рецепт кукурузы в духовке

  • Время: 30 – 40 минут
  • Порции: 5 – 6

Приготовление:

  • Срежьте с кочанов кукурузы концы, разрежьте ее пополам. Обязательно снимите волосы и листья, если таковые есть на кочане.
  • В отдельной миске смешайте мягкое сливочное масло, все вышеперечисленные специи и тщательно перемешайте до однородной массы. Полученным маринадом обильно смажьте кочаны кукурузы (можно использовать кисточку).
  • Выложите их каждый в слой фольги для запекания и плотно заверните.
  • Запекайте все при 180 градусах 40 минут или при 200 градусах – 30 минут.
  • Специи можно давать по собственному вкусу, или можно вообще без них. Соль при подаче по желанию.

Приятного тебе аппетита!