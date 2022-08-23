Це, без перебільшення, найкращий рецепт котлет, який ви коли-небудь мали. До речі, якщо ви не вживаєте смаженої їжі, їх з легкістю можна запекти в духовці.

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Подавай те домашні курячі котлети до улюбленого гарніру: макаронів, картопляного пюре, гречки або з овочевим салатом. Така страва підійде до всього!

Рецепт курячих котлет

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 4⠀

Інгредієнти:

– 500 грамів курячого фаршу;

– 1/4 батона;

– 1 середня морква;

– 1 середня цибуля;

– 1 яйце;

– 2 – 3 зубчики часнику;

– сіль;

– чорний мелений перець;

– орегано;

– олія.

Приготування:

️Хліб замочуємо у молоці або воді.

️Чистимо і натираємо моркву на дрібній тертці. Цибулю також можна натерти на тертці одразу до курячого фаршу. Часник також тремо на тертці.

️Хліб максимально віджимаємо від води або молока.

️Змішуємо все разом: курячий фарш, хліб, моркву, цибулю, часник, яйце, солимо, перчимо і додаємо щедру дрібку орегано.

️Формуємо котлети і смажимо на помірному вогні. Змочуйте ручки водою, так легше буде формувати котлетки.

Якщо ви не вживаєте смаженого, запечіть їх в духовці на 180 градусів 20 хвилин.

Смачного!