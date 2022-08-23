Це, без перебільшення, найкращий рецепт котлет, який ви коли-небудь мали. До речі, якщо ви не вживаєте смаженої їжі, їх з легкістю можна запекти в духовці.

Читайте також Можна їсти губами: запечена кукурудза в духовці

Подавай те домашні курячі котлети до улюбленого гарніру: макаронів, картопляного пюре, гречки або з овочевим салатом. Така страва підійде до всього!

Рецепт курячих котлет

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 4⠀

Приготування:

  • ️Хліб замочуємо у молоці або воді.
  • ️Чистимо і натираємо моркву на дрібній тертці. Цибулю також можна натерти на тертці одразу до курячого фаршу. Часник також тремо на тертці.
  • ️Хліб максимально віджимаємо від води або молока.
  • ️Змішуємо все разом: курячий фарш, хліб, моркву, цибулю, часник, яйце, солимо, перчимо і додаємо щедру дрібку орегано.
  • ️Формуємо котлети і смажимо на помірному вогні. Змочуйте ручки водою, так легше буде формувати котлетки.
  • Якщо ви не вживаєте смаженого, запечіть їх в духовці на 180 градусів 20 хвилин.

Смачного!