Це, без перебільшення, найкращий рецепт котлет, який ви коли-небудь мали. До речі, якщо ви не вживаєте смаженої їжі, їх з легкістю можна запекти в духовці.
Читайте також Можна їсти губами: запечена кукурудза в духовці
Подавай те домашні курячі котлети до улюбленого гарніру: макаронів, картопляного пюре, гречки або з овочевим салатом. Така страва підійде до всього!
Рецепт курячих котлет
- Час: 30 хвилин
- Порції: 4⠀
Приготування:
- ️Хліб замочуємо у молоці або воді.
- ️Чистимо і натираємо моркву на дрібній тертці. Цибулю також можна натерти на тертці одразу до курячого фаршу. Часник також тремо на тертці.
- ️Хліб максимально віджимаємо від води або молока.
- ️Змішуємо все разом: курячий фарш, хліб, моркву, цибулю, часник, яйце, солимо, перчимо і додаємо щедру дрібку орегано.
- ️Формуємо котлети і смажимо на помірному вогні. Змочуйте ручки водою, так легше буде формувати котлетки.
- Якщо ви не вживаєте смаженого, запечіть їх в духовці на 180 градусів 20 хвилин.
Смачного!