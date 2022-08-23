Сочные куриные котлеты за 30 минут: рецепт на сковороде или в духовке
23 августа 2022 , 16:35Читати новину українською
Источник:инстаграмм Вкусные домашние рецепты
Что же такое приготовить на обед, чтобы быстро и вкусно? У нас есть идея – куриные котлеты с морковью и луком.
Это, без преувеличения, самый лучший рецепт котлет, который вы когда-либо имели. Кстати, если вы не употребляете жареную пищу, их с легкостью можно запечь в духовке.
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Подавай то домашние куриные котлеты в любимый гарнир: макароны, картофельное пюре, гречку или с овощным салатом. Такое блюдо подойдет ко всему!
Рецепт куриных котлет
- Время: 30 минут
- Порции: 4⠀
– 500 граммов куриного фарша;
– 1/4 батона;
– 1 средняя морковь;
– 1 средний лук;
– 1 яйцо;
– 2 – 3 зубчика чеснока;
– соль;
– черный молотый перец;
– орегано;
– масло.
Приготовление:
- Хлеб замачиваем в молоке или воде.
- ️ Чистим и натираем морковь на мелкой терке. Лук можно натереть на терке сразу к куриному фаршу. Чеснок также трем на терке.
- Хлеб максимально отжимаем от воды или молока.
- Смешиваем все вместе: куриный фарш, хлеб, морковь, лук, чеснок, яйцо, солим, перчим и добавляем щедрую щепотку орегано.
- ️Формируем котлеты и жарим на умеренном огне. Смачивайте ручки водой, так легче будет формировать котлетки.
- Если вы не употребляете жареного, запеките их в духовке на 180 градусов 20 минут.
Приятного тебе аппетита!