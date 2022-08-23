Сочные куриные котлеты за 30 минут: рецепт на сковороде или в духовке

23 августа 2022 , 16:35
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Источник:

инстаграмм Вкусные домашние рецепты

Что же такое приготовить на обед, чтобы быстро и вкусно? У нас есть идея – куриные котлеты с морковью и луком.

Это, без преувеличения, самый лучший рецепт котлет, который вы когда-либо имели. Кстати, если вы не употребляете жареную пищу, их с легкостью можно запечь в духовке.

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Подавай то домашние куриные котлеты в любимый гарнир: макароны, картофельное пюре, гречку или с овощным салатом. Такое блюдо подойдет ко всему!

Рецепт куриных котлет

  • Время: 30 минут
  • Порции: 4⠀
Ингредиенты:
– 500 граммов куриного фарша;
– 1/4 батона;
– 1 средняя морковь;
– 1 средний лук;
– 1 яйцо;
– 2 – 3 зубчика чеснока;
– соль;
– черный молотый перец;
– орегано;
– масло.

Приготовление:

  • Хлеб замачиваем в молоке или воде.
  • ️ Чистим и натираем морковь на мелкой терке. Лук можно натереть на терке сразу к куриному фаршу. Чеснок также трем на терке.
  • Хлеб максимально отжимаем от воды или молока.
  • Смешиваем все вместе: куриный фарш, хлеб, морковь, лук, чеснок, яйцо, солим, перчим и добавляем щедрую щепотку орегано.
  • ️Формируем котлеты и жарим на умеренном огне. Смачивайте ручки водой, так легче будет формировать котлетки.
  • Если вы не употребляете жареного, запеките их в духовке на 180 градусов 20 минут.

Приятного тебе аппетита!

Автор: Богданна Рибак