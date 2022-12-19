От этого мяса не откажется никто: готовим шницель по-израильски

Шницель – это вкуснейшее блюдо, свою вариацию которого пытается придумать чуть ли не каждый шеф-повар. Легкость и скорость его приготовления всегда склоняют к этой опции, когда нужно приготовить что-нибудь к гарниру.

Шницель по-израильски будет прекрасно смаковать с любым привычным гарниром или салатами. Готовить его очень легко, поэтому если вы хотели бы сэкономить себе немного времени то усилий, то всегда можете обратиться к этому рецепту.

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Рецепт шницеля по-израильски

Время: 30 минут

Порций: 4

Легко и очень вкусно​ / Фото przepisy

Ингредиенты:

2 куриных филе;

ломтик хлеба;

300 грамм панировочных сухарей;

специи к курятине – 1 пакетик;

1 столовая ложка сладкого перца;

2 столовые ложки сушеного чеснока;

2 яйца;

чайная ложка черного молотого перца;

1 луковица;

50 грамм муки;

масло для жарки.

Приготовление:

Лук и хлеб очень мелко нарезаем, смешиваем с панировочными сухарями, чесноком и специями. Взбиваем яйца. Муку смешиваем с перцем, паприкой, солью и даем немного чеснока. Нарезаем куриные грудки тонкими ломтиками по диагонали, легко отбиваем. Обваливаем сначала в муке, затем – в яйцах с сухарями. Обжариваем на хорошо разогретой сковороде до золотистого цвета.

Приятного аппетита!