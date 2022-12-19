От этого мяса не откажется никто: готовим шницель по-израильски

19 декабря 2022, 17:45
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Источник:

przepisy

Шницель – это вкуснейшее блюдо, свою вариацию которого пытается придумать чуть ли не каждый шеф-повар. Легкость и скорость его приготовления всегда склоняют к этой опции, когда нужно приготовить что-нибудь к гарниру.

Шницель по-израильски будет прекрасно смаковать с любым привычным гарниром или салатами. Готовить его очень легко, поэтому если вы хотели бы сэкономить себе немного времени то усилий, то всегда можете обратиться к этому рецепту.

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Рецепт шницеля по-израильски

Время: 30 минут

Порций: 4

Легко и очень вкусно​ / Фото przepisy

Ингредиенты

  • 2 куриных филе;
  • ломтик хлеба;
  • 300 грамм панировочных сухарей;
  • специи к курятине – 1 пакетик;
  • 1 столовая ложка сладкого перца;
  • 2 столовые ложки сушеного чеснока;
  • 2 яйца;
  • чайная ложка черного молотого перца;
  • 1 луковица;
  • 50 грамм муки;
  • масло для жарки.

Приготовление

  1. Лук и хлеб очень мелко нарезаем, смешиваем с панировочными сухарями, чесноком и специями. 
  2. Взбиваем яйца. Муку смешиваем с перцем, паприкой, солью и даем немного чеснока.
  3. Нарезаем куриные грудки тонкими ломтиками по диагонали, легко отбиваем. Обваливаем сначала в муке, затем – в яйцах с сухарями.
  4. Обжариваем на хорошо разогретой сковороде до золотистого цвета. 

Приятного аппетита!

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська