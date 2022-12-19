Шніцель по-ізраїльськи чудово смакуватиме з будь-яким звичним гарніром або салатами. Готувати його дуже легко, тому якщо ви б хотіли зекономити собі трішки часу то зусиль, то завжди можете звернутися до цього рецепту.

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Рецепт шніцеля по-ізраїльськи

Час: 30 хвилин

Порцій: 4

Легко та дуже смачно / Фото przepisy

Інгредієнти:

  • 2 курячих філе;
  • скибочка хліба;
  • 300 грамів панірувальних сухарів;
  • спеції до курятини – 1 пакетик;
  • 1 столова ложка солодкого перцю;
  • 2 столові ложки сушеного часнику;
  • 2 яйця;
  • чайна ложка чорного меленого перцю;
  • 1 цибулина;
  • 50 грамів борошна;
  • олія для смаження.

Приготування:

  1. Цибулю та хліб дуже дрібно нарізаємо, змішуємо з панірувальними сухарями, часником та спеціями.
  2. Збиваємо яйця. Борошно змішуємо з перцем, паприкою, сіллю та даємо трішки часнику.
  3. Нарізаємо курячі грудки тонкими скибочками по діагоналі, легко відбиваємо. Обвалюємо спочатку у борошні, потім – у яйцях з сухарями.
  4. Обсмажуємо на добре розігрітій пательні до золотистого кольору.

Смачного!