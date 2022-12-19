Шніцель по-ізраїльськи чудово смакуватиме з будь-яким звичним гарніром або салатами. Готувати його дуже легко, тому якщо ви б хотіли зекономити собі трішки часу то зусиль, то завжди можете звернутися до цього рецепту.

Читайте також Рецепт від Миколайчика: святкові яловичі бургери з сиром

Рецепт шніцеля по-ізраїльськи

Час: 30 хвилин

Порцій: 4

Легко та дуже смачно / Фото przepisy

Інгредієнти:

2 курячих філе;

скибочка хліба;

300 грамів панірувальних сухарів;

спеції до курятини – 1 пакетик;

1 столова ложка солодкого перцю;

2 столові ложки сушеного часнику;

2 яйця;

чайна ложка чорного меленого перцю;

1 цибулина;

50 грамів борошна;

олія для смаження.

Приготування:

Цибулю та хліб дуже дрібно нарізаємо, змішуємо з панірувальними сухарями, часником та спеціями. Збиваємо яйця. Борошно змішуємо з перцем, паприкою, сіллю та даємо трішки часнику. Нарізаємо курячі грудки тонкими скибочками по діагоналі, легко відбиваємо. Обвалюємо спочатку у борошні, потім – у яйцях з сухарями. Обсмажуємо на добре розігрітій пательні до золотистого кольору.

Смачного!